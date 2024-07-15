«Юбилейный» флаг Уфы доставили на Северный полюс

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
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Updated Сегодня, 17:34
Флаг, посвящённый 450-летию Уфы, установили командир судна Руслан Сасов и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов, который поздравил столицу Башкирии с юбилеем. Напомним, знаменательную дату город будет отмечать 31 августа.
Экспедиция на Северный полюс отправилась с намерением установить ряд мировых рекордов. Так, Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным пролетели 440 км на паралёте, приземлившись на полюсе. В рамках экспедиции её участники также совершили самый быстрый забег на 50 км по палубе ледокола — Владимир Волошин преодолел эту дистанцию за 5 часов и 26 минут.