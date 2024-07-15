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«Юбилейный» флаг Уфы доставили на Северный полюс

«Юбилейный» флаг Уфы доставили на Северный полюс

15 июля 2024, 17:32
Фото: мэрия Уфы
Полотно с пожеланиями уфимцев доставили на ледоколе «50 лет Победы», рассказали в мэрии башкирской столицы.

Флаг, посвящённый 450-летию Уфы, установили командир судна Руслан Сасов и знаменитый путешественник Фёдор Конюхов, который поздравил столицу Башкирии с юбилеем. Напомним, знаменательную дату город будет отмечать 31 августа.

Экспедиция на Северный полюс отправилась с намерением установить ряд мировых рекордов. Так, Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным пролетели 440 км на паралёте, приземлившись на полюсе. В рамках экспедиции её участники также совершили самый быстрый забег на 50 км по палубе ледокола — Владимир Волошин преодолел эту дистанцию за 5 часов и 26 минут.

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#Уфа#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Природа#Путешествия#Экспедиция#Северный полюс
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