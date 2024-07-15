«Юбилейный» флаг Уфы доставили на Северный полюс

Экспедиция на Северный полюс отправилась с намерением установить ряд мировых рекордов. Так, Конюхов с пилотом Игорем Потапкиным пролетели 440 км на паралёте, приземлившись на полюсе. В рамках экспедиции её участники также совершили самый быстрый забег на 50 км по палубе ледокола — Владимир Волошин преодолел эту дистанцию за 5 часов и 26 минут.