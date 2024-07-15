В Уфе пылала девятиэтажка

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Инцидент случился в башкирской столице 15 июля на улице Свердлова. Пламя охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки. Огнём оказалась объята мебель в жилище. Спасателей на место вызвали, когда из окна уже валил густой чёрный дым.
Из подъезда вывели 25 человек — в том числе пятерых несовершеннолетних. Благодаря оперативной работе сотрудников экстренных служб, пламя не перекинулось на другие квартиры.
Что именно привело к возгоранию — сейчас пытаются выяснить, на месте работает дознаватель МЧС.