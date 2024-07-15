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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

В Уфе пылала девятиэтажка

В Уфе пылала девятиэтажка

15 июля 2024, 14:17
Фото: МЧС
Пожар в многоквартирном здании вывел на улицу 25 человек, сообщили в МЧС Башкирии.

Инцидент случился в башкирской столице 15 июля на улице Свердлова. Пламя охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки. Огнём оказалась объята мебель в жилище. Спасателей на место вызвали, когда из окна уже валил густой чёрный дым.

Из подъезда вывели 25 человек — в том числе пятерых несовершеннолетних. Благодаря оперативной работе сотрудников экстренных служб, пламя не перекинулось на другие квартиры.

Что именно привело к возгоранию — сейчас пытаются выяснить, на месте работает дознаватель МЧС.

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