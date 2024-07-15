В Уфе пылала девятиэтажка

Инцидент случился в башкирской столице 15 июля на улице Свердлова. Пламя охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки. Огнём оказалась объята мебель в жилище. Спасателей на место вызвали, когда из окна уже валил густой чёрный дым.