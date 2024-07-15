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В ТПП РБ обсудили перспективы сотрудничества Башкортостана и Узбекистана

В ТПП РБ обсудили перспективы сотрудничества Башкортостана и Узбекистана

15 июля 2024, 09:11
Фото: ТПП РБ
В ТПП РБ прошла рабочая встреча деловых кругов Башкортостана и Узбекистана. В обсуждении участвовали руководство ТПП Узбекистана, представители министерств Башкортостана, а также сотрудники ТПП РБ и предприятий обеих республик.

Обсуждение касалось вопросов торгового партнерства в области легкой промышленности. В числе отмеченных направлений развития — курс на совершенствование производств, а также проработка совместного запуска новых мощностей. Также состоялись B2B-переговоры, в ходе которых предприятия наметили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. В целом, участниками деловой встречи стали 19 компаний.

Напомним, по итогам 2023 года Узбекистан занимает 5 место во внешнеторговом обороте Башкортостана (доля 3,8%). При этом товарооборот между республиками за последние 5 лет вырос в 2,5 раза.

По словам заместителя министра торговли и услуг РБ Рустама Байбурина, торговый оборот Башкортостана и Узбекистана представлен в настоящее время экспортом топливно-энергетических товаров, продовольственной продукции и т. д. В перспективе планируется укрепить поставку новых направлений товаров, в частности — продукции легкой промышленности.

Фото: ТПП РБ

Существенная роль в укреплении взаимного сотрудничества республик принадлежит ТПП РБ. В частности, она обеспечивает полноценную бизнес-кооперацию между регионами и открыло на территории Узбекистана представительство, которое оптимизирует выполнение ключевых операций для членов палаты.

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкирия#Башкортостан
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