В ТПП РБ обсудили перспективы сотрудничества Башкортостана и Узбекистана

Обсуждение касалось вопросов торгового партнерства в области легкой промышленности. В числе отмеченных направлений развития — курс на совершенствование производств, а также проработка совместного запуска новых мощностей. Также состоялись B2B-переговоры, в ходе которых предприятия наметили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. В целом, участниками деловой встречи стали 19 компаний.