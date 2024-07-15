В часы пик перекроют дороги в Уфе

Мероприятие внесет коррективы в движение частного транспорта утром 26 июля и вечером 27 июля 2024 года. Так, с 06:00 до 08:00 26 июля в Уфе будет закрыта для движения транспорта улица Генерал-губернатора Перовского в районе Набережной. Вечером 27 июля, с 16:00 до 19:00, аналогичное ограничение введут на участке улицы Пушкина в Уфе — от улицы Цюрупы до Советской. Кроме того, на четыре дня, с 25 по 28 июля, будет закрыта парковка Конгресс-холла «Торатау». Именно эта площадка будет принимать участников мероприятий. Они уже становятся для Уфы традиционными.



Как сообщает Минстрой РФ, Уфа с 26 по 28 июля будет принимать сразу два форума — IV Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна» и II Всероссийский молодежный форум «Умный город. Наше будущее»️. Ожидается, что мероприятия соберут суммарно около двух тысяч участников. В 2024 году на форумы в Уфу приглашены представители стран-членов БРИКС.