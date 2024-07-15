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В часы пик перекроют дороги в Уфе

В часы пик перекроют дороги в Уфе

15 июля 2024, 07:46
Фото: 1MI
Автомобилистов просят заранее спланировать маршрут движения по городу в конце июля, сообщает администрация Уфы.

Проведение в Уфе форум Министерства строительства России станет причиной для утренних и вечерних пробок в центре города в конце июля.

Мероприятие внесет коррективы в движение частного транспорта утром 26 июля и вечером 27 июля 2024 года. Так, с 06:00 до 08:00 26 июля в Уфе будет закрыта для движения транспорта улица Генерал-губернатора Перовского в районе Набережной. Вечером 27 июля, с 16:00 до 19:00, аналогичное ограничение введут на участке улицы Пушкина в Уфе — от улицы Цюрупы до Советской. Кроме того, на четыре дня, с 25 по 28 июля, будет закрыта парковка Конгресс-холла «Торатау». Именно эта площадка будет принимать участников мероприятий. Они уже становятся для Уфы традиционными.

Как сообщает Минстрой РФ, Уфа с 26 по 28 июля будет принимать сразу два форума — IV Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город — умная страна» и II Всероссийский молодежный форум «Умный город. Наше будущее»️. Ожидается, что мероприятия соберут суммарно около двух тысяч участников. В 2024 году на форумы в Уфу приглашены представители стран-членов БРИКС.

Аналогичные форумы проходили в Уфе в 2023 году. Тогда перекрытие дорог в городе стало причиной для транспортных заторов. Будет ли сделана работа над прошлыми ошибками — станет ясно в конце июля. Водителям и пассажирам общественного транспорта власти Уфы рекомендуют руководствоваться схемами объезда, которые мы размещаем ниже.

Напомним, что с 9 по 24 июля 2024 года в Уфе перекрыт на ремонт Шакшинский мост. Ограничение движение и перенаправление транспортных потоков стало настоящей головной болью и для водителей частного транспорта, и для пассажиров общественного транспорта, и для чиновников. Так, автомобилистам приходится стоять в пробках на платном «Восточном въезде», пассажирам пытаться втиснуться в вагоны электричек или дождаться парома, а чиновникам — сделать работу над ошибками, которые выявились в организации маршрутизации жителей Уфы после перекрытия одной из главных городских транспортных артерий.

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