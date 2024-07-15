В Башкирии семья потерялась в пещере

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Семья с ребёнком застряла по пути из Киндерлинской пещеры в Гафурийском районе Башкирии, сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился в понедельник, 15 июля, вечером. Дорогу семье преградила размытая дорога — туристы оказались отрезаны от своего автомобиля. Добраться до транспортного средства им помогли спасатели.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии перевернулась лодка с семью туристами. Сплав едва не закончился трагедией из-за крайне сильного течения.