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Posted Сегодня, 16:35

Published Сегодня, 16:35

Modified Сегодня, 16:37

Updated Сегодня, 16:37

В Башкирии семья потерялась в пещере

В Башкирии семья потерялась в пещере

15 июля 2024, 16:35
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Двое взрослых и ребёнок не смогли самостоятельно выбраться из-за непогоды.

Семья с ребёнком застряла по пути из Киндерлинской пещеры в Гафурийском районе Башкирии, сообщили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился в понедельник, 15 июля, вечером. Дорогу семье преградила размытая дорога — туристы оказались отрезаны от своего автомобиля. Добраться до транспортного средства им помогли спасатели.

Сплав по реке едва не закончился трагедией в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии перевернулась лодка с семью туристами. Сплав едва не закончился трагедией из-за крайне сильного течения.

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