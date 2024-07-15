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Updated Сегодня, 11:42

Центр Уфы ждут масштабные изменения

Центр Уфы ждут масштабные изменения

15 июля 2024, 10:32
Фото: 1MI
Радий Хабиров в ходе совещания в правительстве дал поручения вице-премьеру правительства РБ Алану Марзаеву и мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

Пешие прогулки по Уфе станут еще более комфортными. Так, глава республики раскрыл планы властей, согласно которым улицу Театральную в Кировском районе башкирской столицы в будущем станет пешеходной.

Точные даты начала реконструкции и открытия улицы пока неизвестны. По словам Хабирова, на данный момент имеются лишь наброски будущего проекта, который планируется реализовать в ближайшие годы.

Фото: Уфа Новости Башкортостан/VK.com

Протяженность улицы Театральной составляет порядка 300 метров. Собой она соединяет Башкирский драматический театр и Гостиный двор. Здесь располагаются здания Нацбанка региона, а также учебные корпуса и общежития медицинского университета.

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