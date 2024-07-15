Центр Уфы ждут масштабные изменения

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Пешие прогулки по Уфе станут еще более комфортными. Так, глава республики раскрыл планы властей, согласно которым улицу Театральную в Кировском районе башкирской столицы в будущем станет пешеходной.
Точные даты начала реконструкции и открытия улицы пока неизвестны. По словам Хабирова, на данный момент имеются лишь наброски будущего проекта, который планируется реализовать в ближайшие годы.
Протяженность улицы Театральной составляет порядка 300 метров. Собой она соединяет Башкирский драматический театр и Гостиный двор. Здесь располагаются здания Нацбанка региона, а также учебные корпуса и общежития медицинского университета.