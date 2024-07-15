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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Россияне борются за высшие места в турнире по Dota 2 в Рияде

Россияне борются за высшие места в турнире по Dota 2 в Рияде

15 июля 2024, 09:33
Фото: 1MI
Групповой этап чемпионата по Dota 2 Riyadh Masters 2024, проходивший в саудовской столице Эр-Рияде, завершился для российских киберспортсменов довольно успешно. Наши игроки продолжают борьбу за призовые места.

Как передает newkhakasiya.online, по итогам первой групповой стадии лидируют команды Team Falcons и Tundra Esports, а российские команды Team Spirit и BetBoom Team заняли второе и шестое места, и теперь им предстоит сражаться за награды в плей-офф турнира, который пройдет с 16 по 21 июля. Российские участники отметили, что давно не видели чемпионатов с таким высоким уровнем конкуренции. Стоит упомянуть, что одна из команд — Gaimin Gladiators — смогла взять реванш за прошлые поражения от Team Falcons.

Лучшие игроки турнира разделят призовой фонд в размере 1,5 миллиона долларов.

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