Россияне борются за высшие места в турнире по Dota 2 в Рияде

Как передает newkhakasiya.online, по итогам первой групповой стадии лидируют команды Team Falcons и Tundra Esports, а российские команды Team Spirit и BetBoom Team заняли второе и шестое места, и теперь им предстоит сражаться за награды в плей-офф турнира, который пройдет с 16 по 21 июля. Российские участники отметили, что давно не видели чемпионатов с таким высоким уровнем конкуренции. Стоит упомянуть, что одна из команд — Gaimin Gladiators — смогла взять реванш за прошлые поражения от Team Falcons.