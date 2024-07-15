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Updated Сегодня, 13:35

РЭО: В программе Воронежского ГТУ появится экономика замкнутого цикла

РЭО: В программе Воронежского ГТУ появится экономика замкнутого цикла

15 июля 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор РЭО отметил, что другие российские университеты тоже занимаются введением подобных модулей в образовательный процесс.

Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) студенты будут изучать экономику замкнутого цикла. Соответствующие модули, разработанные Российским экологическим оператором, будут внедрены в образовательную программу, сообщают bel.ru.

Буцаев отметил, что в настоящее время российские вузы занимаются введением модулей из программы, разработанной РЭО совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Он добавил, что ВГТУ при создании новой программы для студентов магистратуры использовали четыре модуля. Гендиректор РЭО пояснил, что новая учебная программа создана для формирования квалифицированных кадров в отрасли обращения с отходами, и добавил, что подготовка специалистов важна во всех отраслях экономики.

Изучать новые модули будут студенты направления «Техносферная безопасность», которое готовит инженеров по охране окружающей среды, экологов и ряд других специалистов. В их расписании появятся «Экоинжиниринг», «Цифровизация», «HSE менеджмент» и «Экологический мониторинг». Руководитель данной программы Татьяна Ашихмина рассказала, что материалы из новых модулей позволят подготовить квалифицированные кадры для работы в условиях экономики замкнутого цикла с учетом современных потребностей.

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