РЭО: В программе Воронежского ГТУ появится экономика замкнутого цикла

Буцаев отметил, что в настоящее время российские вузы занимаются введением модулей из программы, разработанной РЭО совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Он добавил, что ВГТУ при создании новой программы для студентов магистратуры использовали четыре модуля. Гендиректор РЭО пояснил, что новая учебная программа создана для формирования квалифицированных кадров в отрасли обращения с отходами, и добавил, что подготовка специалистов важна во всех отраслях экономики.