РЭО: В программе Воронежского ГТУ появится экономика замкнутого цикла

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Глава РЭО Денис Буцаев сообщил, что в Воронежском государственном техническом университете (ВГТУ) студенты будут изучать экономику замкнутого цикла. Соответствующие модули, разработанные Российским экологическим оператором, будут внедрены в образовательную программу, сообщают bel.ru.
Буцаев отметил, что в настоящее время российские вузы занимаются введением модулей из программы, разработанной РЭО совместно с членами консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Он добавил, что ВГТУ при создании новой программы для студентов магистратуры использовали четыре модуля. Гендиректор РЭО пояснил, что новая учебная программа создана для формирования квалифицированных кадров в отрасли обращения с отходами, и добавил, что подготовка специалистов важна во всех отраслях экономики.
Изучать новые модули будут студенты направления «Техносферная безопасность», которое готовит инженеров по охране окружающей среды, экологов и ряд других специалистов. В их расписании появятся «Экоинжиниринг», «Цифровизация», «HSE менеджмент» и «Экологический мониторинг». Руководитель данной программы Татьяна Ашихмина рассказала, что материалы из новых модулей позволят подготовить квалифицированные кадры для работы в условиях экономики замкнутого цикла с учетом современных потребностей.