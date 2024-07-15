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Posted Сегодня, 15:22

Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

«ПЯТЕРОЧКА» ДАРИТ КЕШБЭК 5% НА ВСЕ ПОКУПКИ ПРИ ОПЛАТЕ С ПОМОЩЬЮ СБП

«ПЯТЕРОЧКА» ДАРИТ КЕШБЭК 5% НА ВСЕ ПОКУПКИ ПРИ ОПЛАТЕ С ПОМОЩЬЮ СБП

15 июля 2024, 15:22
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
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Торговая сеть «Пятерочка» и Система быстрых платежей (СБП) сообщили о начале акции «Выгода каждому». С 15 июля по 31 августа текущего года при оплате чека посредством СБП покупатели будут получать кешбэк 5% на карту лояльности «X5 Клуба».

Участники акции смогут дополнительно получить до 3000 баллов* на бонусный счет, выполнив ряд требований:

  • оплатить покупку на сумму не менее 650 рублей;
  • перед оплатой на кассе применить пластиковую или электронную карту «Х5 Клуба»;
  • совершить оплату с помощью Системы быстрых платежей.

По словам Дмитрия Корниенко, руководителя управления партнерских программ лояльности ТС «Пятерочка», сотрудники сети постоянно осуществляют отслеживание не только ценника и качества реализуемых товаров, но и способов оплаты, которым отдают предпочтение клиенты. В последние годы был замечен тренд на осуществление оплаты по СБП вместо банковских карт. Покупатели выбирают более простой, чем использование пластиковых карт, вариант — сканирование QR-кода на кассе через банковское приложение. По этой причине именно этот способ покупок в «Пятерочке» решили сделать более выгодным для клиентов.

Предложение действует при осуществлении транзакций во всех магазинах сети. После совершения покупки кешбэк 5% будет зачислен на карту лояльности «Х5 Клуба».

Оплатить покупку посредством СБП можно с помощью NFC-таблички, которая находится в прикассовой зоне, отсканировав камерой смартфона нанесенный на табличку QR-код или одним касанием — по NFC.

*1 балл соответствует 1 «апельсинке» — новой валюте обновленного сервиса лояльности «Х5 Клуба».

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