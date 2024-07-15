«ПЯТЕРОЧКА» ДАРИТ КЕШБЭК 5% НА ВСЕ ПОКУПКИ ПРИ ОПЛАТЕ С ПОМОЩЬЮ СБП

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Участники акции смогут дополнительно получить до 3000 баллов* на бонусный счет, выполнив ряд требований:
По словам Дмитрия Корниенко, руководителя управления партнерских программ лояльности ТС «Пятерочка», сотрудники сети постоянно осуществляют отслеживание не только ценника и качества реализуемых товаров, но и способов оплаты, которым отдают предпочтение клиенты. В последние годы был замечен тренд на осуществление оплаты по СБП вместо банковских карт. Покупатели выбирают более простой, чем использование пластиковых карт, вариант — сканирование QR-кода на кассе через банковское приложение. По этой причине именно этот способ покупок в «Пятерочке» решили сделать более выгодным для клиентов.
Предложение действует при осуществлении транзакций во всех магазинах сети. После совершения покупки кешбэк 5% будет зачислен на карту лояльности «Х5 Клуба».
Оплатить покупку посредством СБП можно с помощью NFC-таблички, которая находится в прикассовой зоне, отсканировав камерой смартфона нанесенный на табличку QR-код или одним касанием — по NFC.
*1 балл соответствует 1 «апельсинке» — новой валюте обновленного сервиса лояльности «Х5 Клуба».