«ПЯТЕРОЧКА» ДАРИТ КЕШБЭК 5% НА ВСЕ ПОКУПКИ ПРИ ОПЛАТЕ С ПОМОЩЬЮ СБП

По словам Дмитрия Корниенко, руководителя управления партнерских программ лояльности ТС «Пятерочка», сотрудники сети постоянно осуществляют отслеживание не только ценника и качества реализуемых товаров, но и способов оплаты, которым отдают предпочтение клиенты. В последние годы был замечен тренд на осуществление оплаты по СБП вместо банковских карт. Покупатели выбирают более простой, чем использование пластиковых карт, вариант — сканирование QR-кода на кассе через банковское приложение. По этой причине именно этот способ покупок в «Пятерочке» решили сделать более выгодным для клиентов.