Молния: витамин D способен увеличить силу мышц

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Frontiers, ученые в последних своих опытах над витамином D поставили такую задачу: поможет ли витамин D3 увеличить мышечную силу спортсменов? Для справки: D3 — одна из форм витамина D, он синтезируется в организме животных и людей, и поэтому лучше усваивается человеком.