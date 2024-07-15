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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Молния: витамин D способен увеличить силу мышц

Молния: витамин D способен увеличить силу мышц

15 июля 2024, 12:43
Фото: 1MI
Витамин D, который множеством способов помогает организму в его повседневной борьбе за жизнь, имеет множество полезных свойств. Последние исследования показывают, что он также способствует и формированию мышц.

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Frontiers, ученые в последних своих опытах над витамином D поставили такую задачу: поможет ли витамин D3 увеличить мышечную силу спортсменов? Для справки: D3 — одна из форм витамина D, он синтезируется в организме животных и людей, и поэтому лучше усваивается человеком.

Эксперименты показали, что прием витамина D3 поспособствовал увеличению силы спортсменов — в частности, в жиме лежа и к значимому увеличению силы квадрицепсов. Один нюанс: дозы должны снижать дефицит витамина у участников.

Напомним, что ранее исследования показали связь между дефицитом этого витамина с усталостью. И если летом витамин D можно получить от солнца, то зимой его нехватка вполне понятна.

Врачи рекомендуют, чтобы ежедневная доза витамина D для взрослых (до 50 лет) составляла 600-800 ME (15-20 мкг), для пожилых — 800-1000 МЕ (20—25 мкг), для беременных и кормящих женщин — 800-1200 МЕ (20-30 мкг).

Дефицит витамина можно компенсировать пищей — жирной рыбой, красным мясом, печенью, яйцами.

Подробнее — в материале «Новой Хакасии».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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