Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе

Как нам рассказали работники поликлиники, в медицинском учреждении начались большие проблемы. Все изменилось с момента назначения исполняющей обязанности главного врача Олеси Визгаловой. После этого началась крупная проверка Минздрава Башкирии, которая проводилась в начале года. Инспекция нашла 27 серьезных нарушений в работе лечебного учреждения. И. о. главного врача ранее трудилась терапевтом в стоматологической поликлинике № 1 города Уфы. С ее назначением и начались крупные перемены, которые не по душе некоторым сотрудникам.