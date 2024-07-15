Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
— ОМС — это обязательное бесплатное медицинское страхование, которое человек получает от государства. По ОМС также можно получить медицинскую помощь, в том числе стоматологов и психологов, — поясняют юристы.
В редакцию «Медиакорсеть» обратились работники Стоматологической поликлиники № 2 и рассказали о серьезных проблемах, которые возникли у них со сменой руководства. Но обо всем по порядку.
Одна из лучших зубных поликлиник в Уфе по итогам 2023 года
В уфимской стоматологической поликлинике № 2 работают 200 человек. В поликлинике — 5 отделений, своя зуботехническая лаборатория, в том числе 1 филиал по адресу: г. Уфа, ул. Российская, 11; а также кабинет неотложной стоматологической помощи, принимающий пациентов круглосуточно со всей Республики.
Поликлиника за 2023 год заработала 145 млн рублей, больше всех среди стоматологических поликлиник Уфы. Поликлиника заточена в основном на прием по ОМС.
В год дентальных имплантаций проведено более 560 операций, также больше по сравнению с другими стоматологическими поликлиниками города и республики.
В поликлинике начались большие проблемы
Как нам рассказали работники поликлиники, в медицинском учреждении начались большие проблемы. Все изменилось с момента назначения исполняющей обязанности главного врача Олеси Визгаловой. После этого началась крупная проверка Минздрава Башкирии, которая проводилась в начале года. Инспекция нашла 27 серьезных нарушений в работе лечебного учреждения. И. о. главного врача ранее трудилась терапевтом в стоматологической поликлинике № 1 города Уфы. С ее назначением и начались крупные перемены, которые не по душе некоторым сотрудникам.
Всем управляет «серый кардинал»
Обратившихся в редакцию сотрудников поликлиники возмущает, что совместно с руководителем, поликлиникой якобы управляет «серый кардинал», владелец частной клиники AG Faberdent Александр Алалыкин.
— Он проводит совещания с бухгалтерией, с сотрудниками из административно-управляющего персонала, организует оперативки с заведующими, владеет всей информацией, дает указания, что совершенно недопустимо, поясняют работники медицинского учреждения.
В беседе с редактором Мксеть Александр Алалыкин объяснил свое присутствие в госклинике желанием помочь наладить стабильную работу учреждения, так как он хорошо знает и. о. главного врача, а ее супруг трудится в его частной клинике. Какую-либо коммерческую составляющую в соглашении он исключил.
В Минздраве республики этот момент прокомментировали однозначно.
— На данный момент и. о. главного врача является Визгалова. Других руководителей в поликлинике нет.
Однако, по словам обратившихся новое руководство в лице исполняющей обязанности главного врача и Александра Алалыкина якобы проводят определенные действия, которые, по мнению сотрудников поликлиники, могут уничтожить государственную зуботехническую лабораторию поликлиники. В первый месяц работы исполняющей обязанности, по словам сотрудников, якобы были урезаны стимулирующие выплаты водителям, а также некоторым сотрудникам административно-управляющего персонала. Люди собирались жаловаться в вышестоящие инстанции, но их остановили, чтобы не выводить конфликт из стен поликлиники.
— В конце мая в поликлинике приняли новое положение об оплате труда и сразу по нему произвели выплаты за май, с которыми не согласны работники поликлиники. Врачи, которые не могли и так выполнить финансовый план, получили меньшую зарплату. Стоматологи решили самостоятельно разобраться в ситуации. После того, как сходили к руководителю, написали коллективное обращение. Один врач лично ездил в трудовую инспекцию от коллектива, а также в Минздрав, — рассказали нам сотрудники учреждения.
По данным пресс-службы Минздрава РБ, министерство в недавнего времени взяло курс на централизацию зуботехнических лабораторий. В планах — обновление материально-технической базы согласно современным методикам зубопротезирования.
— Заработная плата у медицинских работников складывается из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Оклад и компенсационные выплаты работники учреждений получают гарантированно. Стимулирующие выплаты устанавливаются с учетом выполнения установленных показателей и критериев эффективности деятельности работников, позволяющих оценить результативность и качество их работы, в соответствии с Положением о материальном стимулировании. Решение о выплате стимулирующих остается за руководителем учреждения, — отметили в пресс-службе.
Проблема работы с бойцами СВО в поликлинике
В то время, как вся страна сплотилась в едином порыве, чтобы оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, в стоматологической поликлинике № 2, по словам обратившихся, появились проблемы с услугами бойцам по ОМС.
— В основном бойцов принимают врачи филиала поликлиники, оказывают бесплатную медицинскую помощь по ОМС, а ИО главного врача требует финансовый план. Тем самым незащищенные слои населения могут остаться без доступной специализированной помощи, гарантированной государством, а участники и ветераны СВО остаются без приоритетного бесплатного лечения.
Однако в беседе с редактором издания Олеся Визгалова отметила, что приняла решение по работе с бойцами СВО в самой поликлинике в том числе, а не только в ее филиале.
— Участникам СВО и членам их семей бесплатно оказывается медицинская помощь в рамках Программы государственных гарантий. Большинство расходов покрывает Фонд ОМС. Одной из востребованных услуг является зубопротезирование. В настоящее время отсутствуют утвержденные программы по зубопротезированию для участников СВО. Правительство Башкортостана активно работает над проектом распоряжения с целью предоставления этого вида медицинской помощи. Следует отметить, что зубопротезирование взрослой категории пациентов не входит в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, — подчеркнули в Минздраве Башкирии.
Врачи пишут жалобы и коллективные обращения в прокуратуру
Медицинский персонал стоматологической поликлиники № 2 не желает мирится со всеми происходящими событиями, людей возмущают действия руководства, а самое главное — специалисты боятся потерять хорошую государственную поликлинику, которая на протяжении долгих лет оказывала услуги широкому кругу населения.
После смены руководства уволились главный бухгалтер, проработавшая более 10 лет, врач стоматолог-ортопед, врач стоматолог-хирург, медицинский регистратор, зубной техник.
Кроме того, по словам медиков, в поликлинике якобы приостановили закупку материалов и необходимых для работы инструментов. Но в тоже время были закуплены таймеры-видеофиксаторы для контроля прихода и ухода и дополнительные видеокамеры, хотя в каждом кабинете и в коридорах имеются камеры для видеонаблюдения.
— Нарастает социальная напряженность в коллективе, многие бояться высказать свое мнение под давлением руководства и остаться без своих мест, остальные — ищут себе другую работу. Поликлиника может остаться без специалистов, проработавших без нареканий много лет, а пациенты без врачей, которые им оказывали качественную своевременную помощь, — жалуются врачи.
Обстановка в уфимской стоматологической поликлинике № 2 накалена. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура и другие инстанции.