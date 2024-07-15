Инспектор Госкомжилнадзора в Уфе незаконно обогатился на 140 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Бывший сотрудник Госкомжилнадзора получил 4,5 года лишения свободы условно за взятки от управляющих компаний. В течение шести месяцев 2020 года из рук сотрудников УК инспектор комитета получил порядка 140 тыс. руб. Отмечается, что деньги поступали на банковскую карту его знакомого, при этом по факту она находилась в распоряжении обвиняемого.
Известно, что денежные средства он получал за то, чтобы на управляющие компании не составлялись протоколы о привлечении их к административной ответственности за выявленные им нарушения.
Наряду с условным сроком обвиняемый также получил испытательный срок на четыре года. Сумму полученной им взятки конфисковали, а также обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. Кроме того, суд наложил арест на его имущество.
Подсудимый признал вину в совершении преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.