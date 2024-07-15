Инспектор Госкомжилнадзора в Уфе незаконно обогатился на 140 тысяч рублей

Бывший сотрудник Госкомжилнадзора получил 4,5 года лишения свободы условно за взятки от управляющих компаний. В течение шести месяцев 2020 года из рук сотрудников УК инспектор комитета получил порядка 140 тыс. руб. Отмечается, что деньги поступали на банковскую карту его знакомого, при этом по факту она находилась в распоряжении обвиняемого.