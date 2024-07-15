Гаишник читает стихи пьяным водителям в Башкирии

Сотрудник Государственной автомобильной инспекции Башкирии Рифмир Хуснутдинов написал поэтическое обращение к водителям. Такой нестандартный подход местные автоинспекторы решили использовать, чтобы наконец-то достучаться до здравого смысла и сердца водителей, которые садятся за руль автомобиля после употребления спиртного.



Приведём лишь пару строк из стихотворения автоинспектора:

«Никогда не садись за руль пьяным,

Береги себя — вызови такси.

Что? Решился поехать? Упрямый

Стой! Обдумай, друг, не спеши,