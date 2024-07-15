Гаишник читает стихи пьяным водителям в Башкирии

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Сотрудник Государственной автомобильной инспекции Башкирии Рифмир Хуснутдинов написал поэтическое обращение к водителям. Такой нестандартный подход местные автоинспекторы решили использовать, чтобы наконец-то достучаться до здравого смысла и сердца водителей, которые садятся за руль автомобиля после употребления спиртного.
Приведём лишь пару строк из стихотворения автоинспектора:
«Никогда не садись за руль пьяным,
Береги себя — вызови такси.
Что? Решился поехать? Упрямый
Стой! Обдумай, друг, не спеши,
Ты в ответе за жизнь людей — помни
Если вдруг, не дай Бог, ДТП — не решайся на зло, запомни
Если, если выпил — поезжай на такси…»
Полностью стихотворение можно услышать на видео ГАИ РБ. Чтение строф визуализировали кадрами с мест жутких аварий.
По данным ГАИ Башкирии, в прошедшие выходные, 12–14 июля, на дорогах региона в ходе профилактического рейда выявили 224 пьяных водителей. Причем, 10% из них, или 24 человека, попались на пьяной езде повторно.