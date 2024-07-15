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Гаишник читает стихи пьяным водителям в Башкирии

Гаишник читает стихи пьяным водителям в Башкирии

15 июля 2024, 07:18
Фото: Владимир Севастьянов
Ужасающие итоги профилактического рейда разбудили музу, сообщает руководитель ГАИ Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Сотрудник Государственной автомобильной инспекции Башкирии Рифмир Хуснутдинов написал поэтическое обращение к водителям. Такой нестандартный подход местные автоинспекторы решили использовать, чтобы наконец-то достучаться до здравого смысла и сердца водителей, которые садятся за руль автомобиля после употребления спиртного.

Приведём лишь пару строк из стихотворения автоинспектора:
«Никогда не садись за руль пьяным,
Береги себя — вызови такси.
Что? Решился поехать? Упрямый
Стой! Обдумай, друг, не спеши,

Ты в ответе за жизнь людей — помни
Если вдруг, не дай Бог, ДТП — не решайся на зло, запомни
Если, если выпил — поезжай на такси…»


Полностью стихотворение можно услышать на видео ГАИ РБ. Чтение строф визуализировали кадрами с мест жутких аварий.

По данным ГАИ Башкирии, в прошедшие выходные, 12–14 июля, на дорогах региона в ходе профилактического рейда выявили 224 пьяных водителей. Причем, 10% из них, или 24 человека, попались на пьяной езде повторно.

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