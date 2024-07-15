Фитнес-клуб горит в Башкирии

Сигнал о пожаре в здании фитнес-клуба в городе Стерлитамак поступил в оперативные службы Башкирии днем в понедельник, 15 июля. Прибывшие на место вызова пожарные установили, что в отдельно стоящем здании загорелась сауна. Дым от горения заволок весь первый этаж фитнес-клуба. Еще до прибытия спасателей администрация учреждения провела эвакуацию гостей и персонала. Всего из горящего здания вывели 20 человек.



По предварительным оценкам, площадь пожара составляет 15 квадратных метров. Тушение огня на 17:10 продолжается. В пожаре никто к этому моменту не пострадал.