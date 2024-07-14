В Уфе пожар в центре города напугал жителей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Возле центрального рынка произошел пожар в одной из квартир на улице Цюрупы. На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлен момент, когда пламя охватывает балкон на 6 этаже жилого дома. Пожарные МЧС России оперативно прибыли на место происшествия и начали тушить возгорание.
По данным МЧС России, пострадавших в результате пожара не выявлено. Сотрудники службы спасения активно работают над ликвидацией огня и предотвращением его распространения на другие квартиры. Причины возникновения пожара и ущерб от него пока не сообщаются.
Очевидцы происшествия рассказывают о мощном задымлении и сильном запахе гари, который ощущается в районе Цюрупы 83. Так же сообщают о том, что пострадало три этажа.
Видео: БашДТП