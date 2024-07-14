В Уфе ищут работника на заплату ₽430 000

На середину июля 2024 года рейтинг самых доходных вакансий в Башкирии возглавляет директор по экономике. Предприятие из Уфы еще с 21 июня ищет одного-единственного сотрудника, которому готово платить ₽430 000 в месяц. «Серебро» выгодных предложений занимает профессия бурового мастера. Организации из города Октябрьский нужны два сотрудника этого профиля. Обещанное ежемесячное довольствие — до ₽336 000. Топ-3 замыкает бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения. Работать придется в Октябрьском. Компании нужны три работника этой специализации. В описании вакансии указан доход до ₽289 000/месяц.



В топ-10 доходных вакансий в Башкирии и Уфе попали, помимо сферы добычи полезных ископаемых, водитель, сварщик и медсестра-массажистка. Всем им ежемесячно обещают доход минимум до ₽200 000.



Ранее топ актуальных вакансии представили в Уфе.