В Башкирии погрузчик перевернулся в кювет

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, пожарные и скорая помощь. Несмотря на жутковатый вид перевернутого погрузчика, водитель не получил серьезных травм. Однако, выбраться из кабины самостоятельно он был не в состоянии.
Спасатели Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы и пожарные МПЧ «Черниковка» провели сложную операцию по деблокированию мужчины 1979 г. р. и передали его бригаде скорой помощи.
Причины и обстоятельства аварии пока устанавливаются.