mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

В Башкирии погрузчик перевернулся в кювет

В Башкирии погрузчик перевернулся в кювет

14 июля 2024, 10:40
Фото: УГЗ Уфы
В районе села Вотикеево произошла серьезная авария: погрузчик съехал с дороги и перевернулся в кювет, зажавши водителя в кабине, сообщает УГЗ Уфы.

На место происшествия незамедлительно выехали спасатели, пожарные и скорая помощь. Несмотря на жутковатый вид перевернутого погрузчика, водитель не получил серьезных травм. Однако, выбраться из кабины самостоятельно он был не в состоянии.

Спасатели Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы и пожарные МПЧ «Черниковка» провели сложную операцию по деблокированию мужчины 1979 г. р. и передали его бригаде скорой помощи.

Причины и обстоятельства аварии пока устанавливаются.

Читайте также:
Смертельное ДТП с иномаркой произошло в БашкирииМужчина задавил внука в БашкирииСерийного вора велосипедов задержали в Уфе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инциденты
Подпишитесь
Город в Башкирии остался без электричества
Сегодня, 03:44
Видео. Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
Сегодня, 04:50
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05