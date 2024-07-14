В Башкирии ожидается нестабильная погода

Согласно данным от Башгидромета, 14 июля будет отличаться не только теплом, но и активными атмосферными явлениями. МЧС предупреждает о возможных порывах ветра до 17 м/с на отдельных участках Республики, а также о сильных дождях и грозе, особенно на юго-востоке.