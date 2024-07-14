В Башкирии ожидается нестабильная погода

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Согласно данным от Башгидромета, 14 июля будет отличаться не только теплом, но и активными атмосферными явлениями. МЧС предупреждает о возможных порывах ветра до 17 м/с на отдельных участках Республики, а также о сильных дождях и грозе, особенно на юго-востоке.
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15-18 градусов, создавая комфортные условия для сна. Однако днем жители региона будут испытывать настоящее летнее тепло — столбик термометра поднимется до +28 градусов.
Интересно, что прогнозы указывают на то, что теплая погода сохранится и в последующую неделю.