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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Башкирии ожидается нестабильная погода

В Башкирии ожидается нестабильная погода

14 июля 2024, 07:07
Фото: 1MI
По прогнозам Башгидромета, 14 июля в Республике ожидается теплая, но неспокойная погода.

Согласно данным от Башгидромета, 14 июля будет отличаться не только теплом, но и активными атмосферными явлениями. МЧС предупреждает о возможных порывах ветра до 17 м/с на отдельных участках Республики, а также о сильных дождях и грозе, особенно на юго-востоке.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15-18 градусов, создавая комфортные условия для сна. Однако днем жители региона будут испытывать настоящее летнее тепло — столбик термометра поднимется до +28 градусов.

Интересно, что прогнозы указывают на то, что теплая погода сохранится и в последующую неделю.

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