В Башкирии из-за роста уровня воды есть риск подтопления

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Рост уровня воды создает потенциальную угрозу подтопления гостиничных комплексов и частных домов, сообщают в ведомстве.
Спасатели из МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и администрации Белорецкого района активно работают на месте происшествия. Осуществляется оповещение населения через средства громкой связи и обходы домов, находящихся в зоне возможного затопления. В случае необходимости, автомобили повышенной проходимости готовы к эвакуации жителей.
Несмотря на серьезность ситуации, угрозы для жизни и здоровья людей пока нет. Специалисты поддерживают контроль над развитием событий, обеспечивая безопасность населения района.