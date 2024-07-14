В Башкирии из-за роста уровня воды есть риск подтопления

Спасатели из МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и администрации Белорецкого района активно работают на месте происшествия. Осуществляется оповещение населения через средства громкой связи и обходы домов, находящихся в зоне возможного затопления. В случае необходимости, автомобили повышенной проходимости готовы к эвакуации жителей.