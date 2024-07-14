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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Башкирии из-за роста уровня воды есть риск подтопления

В Башкирии из-за роста уровня воды есть риск подтопления

14 июля 2024, 08:15
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Обильные дожди привели к росту уровня воды в реке Малый Кизил возле села Новоабзаково, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Рост уровня воды создает потенциальную угрозу подтопления гостиничных комплексов и частных домов, сообщают в ведомстве.

Спасатели из МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и администрации Белорецкого района активно работают на месте происшествия. Осуществляется оповещение населения через средства громкой связи и обходы домов, находящихся в зоне возможного затопления. В случае необходимости, автомобили повышенной проходимости готовы к эвакуации жителей.

Несмотря на серьезность ситуации, угрозы для жизни и здоровья людей пока нет. Специалисты поддерживают контроль над развитием событий, обеспечивая безопасность населения района.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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