В Башкирии готовятся к возможным затоплениям в трех детских лагерях

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
В связи с обильными осадками и повышением уровня воды в реке Белая, близко расположенной к лагерям «Дружба», «Зеленые дубки» и «Горное эхо», сотрудники МЧС России, Госкомитета по ЧС и другие спасатели приступили к мониторингу обстановки.
Автобусы для эвакуации детей уже подготовлены, а сводный мобильный отряд пожарно-спасательного отряда Главного управления подготовили технику повышенной проходимости, лодки и спасательные жилеты.
Оперативный штаб МЧС России по Республике Башкортостан работает круглосуточно, обеспечивая контроль над ситуацией. Несмотря на всю серьезность мероприятий, угрозы для детей и персонала лагерей пока не наблюдается.