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Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:31

Updated Сегодня, 17:31

В Башкирии готовятся к возможным затоплениям в трех детских лагерях

В Башкирии готовятся к возможным затоплениям в трех детских лагерях

14 июля 2024, 17:28
Фото: МЧС России
Сотрудники МЧС России активизировались на месте возможных подтоплений трех детских лагерей в Республике Башкортостан, готовясь к предотвращению ЧС и эвакуации детей в случае необходимости.

В связи с обильными осадками и повышением уровня воды в реке Белая, близко расположенной к лагерям «Дружба», «Зеленые дубки» и «Горное эхо», сотрудники МЧС России, Госкомитета по ЧС и другие спасатели приступили к мониторингу обстановки.

Фото: МЧС Росиии

Автобусы для эвакуации детей уже подготовлены, а сводный мобильный отряд пожарно-спасательного отряда Главного управления подготовили технику повышенной проходимости, лодки и спасательные жилеты.

Оперативный штаб МЧС России по Республике Башкортостан работает круглосуточно, обеспечивая контроль над ситуацией. Несмотря на всю серьезность мероприятий, угрозы для детей и персонала лагерей пока не наблюдается.

Видео: МЧС России
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