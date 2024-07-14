В Башкирии готовятся к возможным затоплениям в трех детских лагерях

В связи с обильными осадками и повышением уровня воды в реке Белая, близко расположенной к лагерям «Дружба», «Зеленые дубки» и «Горное эхо», сотрудники МЧС России, Госкомитета по ЧС и другие спасатели приступили к мониторингу обстановки.