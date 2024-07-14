Смертельное ДТП с автобусом произошло в Уфе

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 06:11
По предварительной информации, 13 июля днем, на улице Сельской Богородской 46-летний уфимец за рулём «Лады Нивы» допустил столкновение с попутным автобусом НефАЗ, который остановился на запрещающий сигнал светофора.
Водитель «Нивы» был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы и скончался через пару часов после происшествия.
Пассажирский автобус НефАЗ, следовавший по маршруту 74 «Нижегородка-Док» с 10 пассажирами на борту, остался без пострадавших.
Как сообщает ведомство, по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.