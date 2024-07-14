mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Уфе

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Уфе

14 июля 2024, 05:48
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В Калининском районе Уфы произошло ДТП, в котором погиб водитель легкового автомобиля, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

По предварительной информации, 13 июля днем, на улице Сельской Богородской 46-летний уфимец за рулём «Лады Нивы» допустил столкновение с попутным автобусом НефАЗ, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Водитель «Нивы» был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы и скончался через пару часов после происшествия.

Пассажирский автобус НефАЗ, следовавший по маршруту 74 «Нижегородка-Док» с 10 пассажирами на борту, остался без пострадавших.

Как сообщает ведомство, по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Уфы
Читайте также:
В Уфе водитель иномарки сбил ребёнкаТройное ДТП произошло в УфеЛобовое столкновение иномарок стало смертельным в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Авария#Башкортостан#ДТП#Новости Башкирии#Новости Уфы#Пострадавшие
Подпишитесь
Город в Башкирии остался без электричества
Сегодня, 03:44
Видео. Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
Сегодня, 04:50
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05