Романтическая прогулка в Уфе закончилась вызовом спасателей

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Девушка, приехала в Зеленую рощу вместе со своим спутником. Однако романтическая прогулка завершилась неожиданно — пара поссорилась, и парень, недолго думая, бросил девушку в лесу. Оставшись одна, девушка провела почти два часа, блуждая в лесу, пока не вышла к реке. Ее крики о помощи услышали очевидцы, которые оперативно сообщили в службы спасения.
На место происшествия прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы на катере. Информация о пропавшей девушке подтвердилась, и спасатели доставили ее на противоположный берег реки. К известно, девушка не нуждалась в медицинской помощи.