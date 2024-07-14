Романтическая прогулка в Уфе закончилась вызовом спасателей

Девушка, приехала в Зеленую рощу вместе со своим спутником. Однако романтическая прогулка завершилась неожиданно — пара поссорилась, и парень, недолго думая, бросил девушку в лесу. Оставшись одна, девушка провела почти два часа, блуждая в лесу, пока не вышла к реке. Ее крики о помощи услышали очевидцы, которые оперативно сообщили в службы спасения.