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Романтическая прогулка в Уфе закончилась вызовом спасателей

Романтическая прогулка в Уфе закончилась вызовом спасателей

14 июля 2024, 08:43
Фото: 1MI
Отправившаяся на прогулку с парнем в лес, 21 — летняя девушка оказалась в непростой ситуации, сообщает УГЗ Уфы.

Девушка, приехала в Зеленую рощу вместе со своим спутником. Однако романтическая прогулка завершилась неожиданно — пара поссорилась, и парень, недолго думая, бросил девушку в лесу. Оставшись одна, девушка провела почти два часа, блуждая в лесу, пока не вышла к реке. Ее крики о помощи услышали очевидцы, которые оперативно сообщили в службы спасения.

На место происшествия прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы на катере. Информация о пропавшей девушке подтвердилась, и спасатели доставили ее на противоположный берег реки. К известно, девушка не нуждалась в медицинской помощи.

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