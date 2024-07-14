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Мотоциклист разбился в результате ДТП в Уфе

Мотоциклист разбился в результате ДТП в Уфе

14 июля 2024, 06:43
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
В ночь на 14 июля, на Оренбургском тракте в Уфе произошла трагедия, унесшая жизнь 44-летнего мужчины, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

По предварительным данным, около 2:00 ночи мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха», двигался по Оренбургскому тракту в направлении улицы Заки Валиди. Водитель мотоцикла допустил наезд на металлическое ограждение, после чего мотоцикл опрокинулся. В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливая точные обстоятельства произошедшего.

К сожалению, это не первый случай гибели мотоциклистов на дорогах Республики. В этом году уже зафиксировано 51 ДТП с участием мотоциклов.
Весной 2024 года, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом японского производства. В результате аварии 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана
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