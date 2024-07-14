Мотоциклист разбился в результате ДТП в Уфе

К сожалению, это не первый случай гибели мотоциклистов на дорогах Республики. В этом году уже зафиксировано 51 ДТП с участием мотоциклов.

Весной 2024 года, легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом японского производства. В результате аварии 46-летний мотоциклист получил смертельные травмы и скончался до приезда скорой помощи.