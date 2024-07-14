Минздрав Башкирии опровергает обвинения о некачественной медпомощи ребенку

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Ранее издание Mkset сообщило о требовании главы Следственного комитета РФ, Александра Бастрыкина, провести расследование по поводу данного случая, требуя скорейшего завершения и передачи дела в суд.
Следственный комитет ранее утверждал, что после обращения родителей с подозрением на перелом у дочери в травмпункт, ей был поставлен неверный диагноз. В результате произошел отек ноги, который потребовал оперативного вмешательства из-за некроза кости.
Однако Минздрав Башкирии заявил о несостоятельности обвинений в некачественной медпомощи.
— Определением Салаватского городского суда назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы каких-либо нарушений при оказании медицинской помощи со стороны медицинских работников не установлено, — отметил Минздрав.
Решением Салаватского городского суда от 24.06.2024 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.