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Минздрав Башкирии опровергает обвинения о некачественной медпомощи ребенку

Минздрав Башкирии опровергает обвинения о некачественной медпомощи ребенку

14 июля 2024, 16:14
Фото: 1MI
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан опровергло обвинения о некачественной медицинской помощи, связанные с делом 12-летней девочки из Салавата.

Ранее издание Mkset сообщило о требовании главы Следственного комитета РФ, Александра Бастрыкина, провести расследование по поводу данного случая, требуя скорейшего завершения и передачи дела в суд.

Следственный комитет ранее утверждал, что после обращения родителей с подозрением на перелом у дочери в травмпункт, ей был поставлен неверный диагноз. В результате произошел отек ноги, который потребовал оперативного вмешательства из-за некроза кости.

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Однако Минздрав Башкирии заявил о несостоятельности обвинений в некачественной медпомощи.

— Определением Салаватского городского суда назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам экспертизы каких-либо нарушений при оказании медицинской помощи со стороны медицинских работников не установлено, — отметил Минздрав.

Решением Салаватского городского суда от 24.06.2024 в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

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