«Инвестиции» в сомнительные проекты стоили двум жительницам Башкирии ₽14 млн

Один из эпизодов произошел с 45-летней уфимкой, которая за короткий промежуток времени перевела мошенникам более 9 млн рублей. Печально известная схема «инвестирования» привела к тому, что более 5 млн были потеряны из ее личных накоплений, а еще более 4 млн — из кредитных средств. Остановить этот финансовый кошмар удалось лишь после обращения в полицию и возбуждения уголовного дела по соответствующей статье УК РФ.