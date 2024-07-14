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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

«Инвестиции» в сомнительные проекты стоили двум жительницам Башкирии ₽14 млн

«Инвестиции» в сомнительные проекты стоили двум жительницам Башкирии ₽14 млн

14 июля 2024, 09:03
Фото: 1MI
В Уфе и Ишимбае женщины желая инвестировать свои деньги, перевели мошенникам почти 14 млн рублей, сообщает МВД по РБ.

Жизнь в современном мире нередко заставляет людей искать способы умножения своих сбережений, однако не всегда такие попытки заканчиваются успешно.

Один из эпизодов произошел с 45-летней уфимкой, которая за короткий промежуток времени перевела мошенникам более 9 млн рублей. Печально известная схема «инвестирования» привела к тому, что более 5 млн были потеряны из ее личных накоплений, а еще более 4 млн — из кредитных средств. Остановить этот финансовый кошмар удалось лишь после обращения в полицию и возбуждения уголовного дела по соответствующей статье УК РФ.

Подобная история разыгралась в Ишимбае, где 68-летняя женщина также стала жертвой мошенников, потеряв более 4 млн рублей за короткое время.

— Важно не переводить деньги на якобы безопасные счета, не сообщать свои персональные данные и банковские реквизиты третьим лицам, а также не устанавливать приложения по рекомендациям незнакомых людей, — напоминают в ведомстве.
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