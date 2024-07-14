Город в Башкирии остался без электричества

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Published Сегодня, 03:44
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В районе Заашкадарья, улиц Карла Маркса, Мира, Халтурина, Комсомольской отсутствует электроснабжение, сообщает утром в воскресенье, 12 июля, администрация Стерлитамака в Башкирии. Без электронапряжения 10 МКД, 1528 домов частного сектора, 2 детских сада, 2 школы, 3 котельные, районная администрация, РОВД.
— Сейчас бригада занимается устранением неполадок, — указано в сообщении локальной Единой дежурно-диспетчерской службы.
Напомним, ранее в Стерлитамаке было произведено временное отключение газоснабжения. Проверка системы проходила после взрыва газа во многоэтажном доме на Артёма, 150. В результате происшествия погибла женщина, ещё шестеро человек пострадали.