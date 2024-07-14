mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Город в Башкирии остался без электричества

Город в Башкирии остался без электричества

14 июля 2024, 03:44
Аварийное отключение энергоснабжения произошло в ночь на воскресенье, 14 июля, сообщает мэрия Стерлитамака.

В районе Заашкадарья, улиц Карла Маркса, Мира, Халтурина, Комсомольской отсутствует электроснабжение, сообщает утром в воскресенье, 12 июля, администрация Стерлитамака в Башкирии. Без электронапряжения 10 МКД, 1528 домов частного сектора, 2 детских сада, 2 школы, 3 котельные, районная администрация, РОВД.

— Сейчас бригада занимается устранением неполадок, — указано в сообщении локальной Единой дежурно-диспетчерской службы.

Напомним, ранее в Стерлитамаке было произведено временное отключение газоснабжения. Проверка системы проходила после взрыва газа во многоэтажном доме на Артёма, 150. В результате происшествия погибла женщина, ещё шестеро человек пострадали.

Читайте также:
Двухлетний мальчик погиб в ДТП в БашкирииМашина слетела с моста — мужчины погибли: что произошло в БашкирииЖителей Уфы отправили за водой на колонки
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Авария#Башкортостан#Электричество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Туймазы#Отключение#Энергоснабжение
Подпишитесь
Видео. Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
Сегодня, 04:50
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05