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Два квартала в Уфе ждёт масштабная перестройка

Два квартала в Уфе ждёт масштабная перестройка

14 июля 2024, 06:08
Фото: 1MI
Мэр Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территорий, которые в скором времени изменят свой облик, сообщает официальный сайт мэрии города.

Первый квартал, расположенный в Советском районе в границах улиц 50-летия Октября, Мингажева, Революционной и Пархоменко, сегодня является типичным для центра города — здесь соседствуют жилые дома, административные здания, школы, магазины и даже Детская стоматологическая поликлиника №3.

Согласно проекту, старые металлические сооружения, нестационарный торговый объект и склад поликлиники будут снесены, а сама поликлиника получит расширение за счет строительства дополнительного четырехэтажного корпуса.

Второй квартал, расположенный в Орджоникидзевском районе, находится в границах улиц Дмитрия Донского, Севастопольской, Адмирала Ушакова, Свободы, Димитрова, Вологодской и проектируемой улицы. Здесь преобладают административные здания, школа-интернат, производственные объекты, но жилых домов нет. Согласно проекту, на территории планируется снести гаражи, разрушенные здания и сооружения, а также возвести административно-складское здание с трансформаторной подстанцией.

— Реализация этих проектов позволит обновить инфраструктуру районов Уфы, повысить уровень комфорта жизни городских жителей и создать новые рабочие места, — считают эксперты.
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