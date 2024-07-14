Два квартала в Уфе ждёт масштабная перестройка

Второй квартал, расположенный в Орджоникидзевском районе, находится в границах улиц Дмитрия Донского, Севастопольской, Адмирала Ушакова, Свободы, Димитрова, Вологодской и проектируемой улицы. Здесь преобладают административные здания, школа-интернат, производственные объекты, но жилых домов нет. Согласно проекту, на территории планируется снести гаражи, разрушенные здания и сооружения, а также возвести административно-складское здание с трансформаторной подстанцией.