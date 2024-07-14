Бастрыкин требует справедливости для девочки из Башкирии

В июне 2023 года девочка упала с качелей, после чего родители обратились в травмпункт в Салавате с подозрением на перелом. Вместо помощи, ребенка отправили домой с неправильным диагнозом, а потом у нее начался отек ноги. В январе девочке понадобилась операция из-за некроза кости.