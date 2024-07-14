mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Бастрыкин требует справедливости для девочки из Башкирии

Бастрыкин требует справедливости для девочки из Башкирии

14 июля 2024, 12:19
Фото: tg: Александр Бастрыкин
Жительница Башкортостана, чья 12-летняя дочь получила травму ноги, снова обратилась в Следственный комитет, недовольная ходом расследования дела о некачественной медицинской помощи, сообщает СК по РБ.

В июне 2023 года девочка упала с качелей, после чего родители обратились в травмпункт в Салавате с подозрением на перелом. Вместо помощи, ребенка отправили домой с неправильным диагнозом, а потом у нее начался отек ноги. В январе девочке понадобилась операция из-за некроза кости.

Окруженная тайной и интригами, история о неправильно установленном диагнозе и отказе в госпитализации маленькой пациентке стала предметом серьезного расследования со стороны высших чиновников. Глава СК России Александр Иванович Бастрыкин лично поручил руководствующему делом в Республике Башкортостан завершить расследование и привести ответственных к суду, подчеркивая настоятельность и важность данного случая.

Читайте также:
Башкирия в топе по жалобам в СледкомДраки, голод и жажда — правду о детском лагере в Башкирии выяснит СКДворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Медицина#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Следком Башкортостана#Александр Бастрыкин#Инциденты
Подпишитесь
Город в Башкирии остался без электричества
Сегодня, 03:44
Видео. Стадо коров смыло наводнением в Башкирии
Сегодня, 04:50
Из-за непогоды дамбы под угрозой в трех районах Башкортостана
Вчера, 12:48
Мистические уголки Уфы: путеводитель по самым жутким и загадочным местам города
Вчера, 12:10
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Вчера, 11:15
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
12 июля, 10:05