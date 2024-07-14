Бастрыкин требует справедливости для девочки из Башкирии

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
В июне 2023 года девочка упала с качелей, после чего родители обратились в травмпункт в Салавате с подозрением на перелом. Вместо помощи, ребенка отправили домой с неправильным диагнозом, а потом у нее начался отек ноги. В январе девочке понадобилась операция из-за некроза кости.
Окруженная тайной и интригами, история о неправильно установленном диагнозе и отказе в госпитализации маленькой пациентке стала предметом серьезного расследования со стороны высших чиновников. Глава СК России Александр Иванович Бастрыкин лично поручил руководствующему делом в Республике Башкортостан завершить расследование и привести ответственных к суду, подчеркивая настоятельность и важность данного случая.