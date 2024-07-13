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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В Уфе водитель иномарки сбил ребёнка

В Уфе водитель иномарки сбил ребёнка

13 июля 2024, 06:54
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В Уфе произошло ДТП, в результате которого 8-летний ребенок получил травмы, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Вчера вечером, 12 июля на улице Сипайловская, возле дома №12/1, 51-летний водитель «Тойоты Камри» сбил 8-летнего мальчика. В результате чего ребенок получил перелом и после осмотра врачей был отпущен домой.

Полиция начала разбирательство по факту ДТП.

К сожалению, это не первый случай, когда во дворах Уфы страдают дети. Весной этого года водитель Kia Ceed сбил школьника на велосипеде, покидая двор дома №16 на проспекте Октября. Ребенок получил ушиб конечностей, а водитель скрылся с места происшествия.

Видео: Госавтоинспекция Уфы
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