В Уфе водитель иномарки сбил ребёнка

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Вчера вечером, 12 июля на улице Сипайловская, возле дома №12/1, 51-летний водитель «Тойоты Камри» сбил 8-летнего мальчика. В результате чего ребенок получил перелом и после осмотра врачей был отпущен домой.
Полиция начала разбирательство по факту ДТП.
К сожалению, это не первый случай, когда во дворах Уфы страдают дети. Весной этого года водитель Kia Ceed сбил школьника на велосипеде, покидая двор дома №16 на проспекте Октября. Ребенок получил ушиб конечностей, а водитель скрылся с места происшествия.