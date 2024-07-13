В Уфе водитель иномарки сбил ребёнка

К сожалению, это не первый случай, когда во дворах Уфы страдают дети. Весной этого года водитель Kia Ceed сбил школьника на велосипеде, покидая двор дома №16 на проспекте Октября. Ребенок получил ушиб конечностей, а водитель скрылся с места происшествия.



