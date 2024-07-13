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Posted 13 июля, 11:55

Published 13 июля, 11:55

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Уфе увеличат количество вагонов в электричках до Шакши

В Уфе увеличат количество вагонов в электричках до Шакши

13 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI
Ход работ по ремонту Шакшинского моста и обеспечение жителей микрорайона транспортом на время его закрытия обсудили участники выездного совещания под руководством первого вице-мэра города Сергея Кожевникова.

Капитальный ремонт Шакшинского моста ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Задействованные на объекте специалисты трудятся круглосуточно, работы идут по графику.

— Мы должны четко выполнить все необходимые работы в установленные сроки. Для этого надо, чтобы все службы, предприятия и организации, которые задействованы, делали все быстро, слаженно и в то же время качественно, — подчеркнул Сергей Кожевников.

Чтобы обеспечить транспортом жителей микрорайона, принято решение об увеличении каждой электрички на два вагона. С учетом ситуации рассматривается вопрос о дополнительном увеличении числа вагонов. Для подвоза людей к электричкам задействовано 54 автобуса «Башавтотранса».

На станциях городской электрички «Гастелло» и «Спортивная» работают мобильные группы минтранса, «Башавтотранса» и администрации Калининского района, которые мониторят ситуацию.

Заседания штаба на мосту будут проходить ежедневно. Мост будет закрыт еще две недели.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого
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