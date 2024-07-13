В Уфе увеличат количество вагонов в электричках до Шакши

Posted 13 июля, 11:55
Published 13 июля, 11:55
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Капитальный ремонт Шакшинского моста ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Задействованные на объекте специалисты трудятся круглосуточно, работы идут по графику.
— Мы должны четко выполнить все необходимые работы в установленные сроки. Для этого надо, чтобы все службы, предприятия и организации, которые задействованы, делали все быстро, слаженно и в то же время качественно, — подчеркнул Сергей Кожевников.
Чтобы обеспечить транспортом жителей микрорайона, принято решение об увеличении каждой электрички на два вагона. С учетом ситуации рассматривается вопрос о дополнительном увеличении числа вагонов. Для подвоза людей к электричкам задействовано 54 автобуса «Башавтотранса».
На станциях городской электрички «Гастелло» и «Спортивная» работают мобильные группы минтранса, «Башавтотранса» и администрации Калининского района, которые мониторят ситуацию.
Заседания штаба на мосту будут проходить ежедневно. Мост будет закрыт еще две недели.