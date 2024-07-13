В Осоргино появится новое общественное пространство

За этот проект в 2023 году проголосовало большинство жителей Уфимского района. Там обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, парковочную зону, пешеходные дорожки. Кроме этого, планируется установить освещение, скамейки, качели, видеонаблюдение, высадить сосны. Также там установят памятник воинам Великой Отечественной войны «Стелла памяти». Проект благоустройства общественного пространства разрабатывался при активной поддержке и участии местных жителей.