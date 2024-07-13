В Осоргино появится новое общественное пространство

Posted 13 июля, 13:59
Published 13 июля, 13:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
За этот проект в 2023 году проголосовало большинство жителей Уфимского района. Там обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, парковочную зону, пешеходные дорожки. Кроме этого, планируется установить освещение, скамейки, качели, видеонаблюдение, высадить сосны. Также там установят памятник воинам Великой Отечественной войны «Стелла памяти». Проект благоустройства общественного пространства разрабатывался при активной поддержке и участии местных жителей.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.