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Posted 13 июля, 13:59

Published 13 июля, 13:59

Modified Сегодня, 11:02

Updated Сегодня, 11:02

В Осоргино появится новое общественное пространство

В Осоргино появится новое общественное пространство

13 июля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Общественную территорию по улице Энергостроителей в деревне Осоргино Уфимского района Башкирии комплексно благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». До этого в населенном пункте не было каких-либо рекреационных зон.

За этот проект в 2023 году проголосовало большинство жителей Уфимского района. Там обустроят детскую и спортивную площадки с безопасным резиновым покрытием, парковочную зону, пешеходные дорожки. Кроме этого, планируется установить освещение, скамейки, качели, видеонаблюдение, высадить сосны. Также там установят памятник воинам Великой Отечественной войны «Стелла памяти». Проект благоустройства общественного пространства разрабатывался при активной поддержке и участии местных жителей.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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