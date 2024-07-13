В Башкирии задержали подростков угонщиков

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Отдел МВД России по ЗАТО г. Межгорье поступило сообщение о пропаже автомобиля, которое оставила беззаботно 69-летняя женщина, оставив ключи в салоне.
Спустя некоторое время сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанный ВАЗ-2107 с повреждениями на дороге Уфа-Инзер-Белорецк. Рядом с машиной были задержаны две девочки в возрасте 13 и 16 лет и позднее ещё двое подростков, девочка 17 лет и мальчик 13 лет. Как сообщают ведомства, от подростков исходил запах алкоголя.
Подростки признались, что все они были в машине, которой управлял 19-летний знакомый. Последний скрылся, и в настоящее время проводятся оперативные мероприятия для его поимки. Уголовное дело по факту угона уже возбуждено, а несовершеннолетних доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.