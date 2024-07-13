mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

В Башкирии задержали подростков угонщиков

В Башкирии задержали подростков угонщиков

13 июля 2024, 12:09
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
В Белорецком районе Башкортостана несколько подростков были задержаны катающимися на угнанном автомобиле, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

В Отдел МВД России по ЗАТО г. Межгорье поступило сообщение о пропаже автомобиля, которое оставила беззаботно 69-летняя женщина, оставив ключи в салоне.

Спустя некоторое время сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанный ВАЗ-2107 с повреждениями на дороге Уфа-Инзер-Белорецк. Рядом с машиной были задержаны две девочки в возрасте 13 и 16 лет и позднее ещё двое подростков, девочка 17 лет и мальчик 13 лет. Как сообщают ведомства, от подростков исходил запах алкоголя.

Подростки признались, что все они были в машине, которой управлял 19-летний знакомый. Последний скрылся, и в настоящее время проводятся оперативные мероприятия для его поимки. Уголовное дело по факту угона уже возбуждено, а несовершеннолетних доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Читайте также:
В Уфе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТПМедресе в Уфе — тюрьма и пыточнаяВахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Подростки#Госавтоинспекция#Инциденты#Угон автомобиля
Подпишитесь
Все ради детей: в России продлили семейную ипотеку, но есть нюанс
Сегодня, 04:24
В Башкирии эвакуируют детский лагерь
Вчера, 16:58
В Башкирии в результате пожара погибли десятки животных
Сегодня, 11:15
Видео. В Уфе задержан мужчина за жестокие пытки над детьми
Сегодня, 10:10
Видео. В Башкирии пьяный мужчина «поплыл» по Белой без одежды
Сегодня, 09:50
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
Вчера, 10:05