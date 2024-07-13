В Башкирии задержали подростков угонщиков

Спустя некоторое время сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанный ВАЗ-2107 с повреждениями на дороге Уфа-Инзер-Белорецк. Рядом с машиной были задержаны две девочки в возрасте 13 и 16 лет и позднее ещё двое подростков, девочка 17 лет и мальчик 13 лет. Как сообщают ведомства, от подростков исходил запах алкоголя.