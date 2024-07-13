В Башкирии пьяный мужчина «поплыл» по Белой без одежды

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Мужчина, решил «поплавать» по реке Белой после изрядной дозы спиртного. Как он сам объяснил, он «уснул» прямо на лодке во время сильного дождя. Спасатели из Салавата, оказавшиеся поблизости, вытащили мужчину из реки и напоили его горячим чаем. Супруга мужчины, узнав о его «приключении», прибыла на место, чтобы забрать мужа домой.
В соцсетях пользователи бурно отреагировали на историю пьяного плавания:
— Зато довольный как слон!
— Я так боюсь воды, что даже трезвая в реках и озерах не купаюсь. А люди вон че творить умудряются.
— Вот это приключение!
— Хорошо, что все обошлось, а то могли бы и не найти его.
— Нужно больше рассказывать про опасность пьяного купания, может, кто-нибудь задумается, — комментирует пользователи соцсетей.