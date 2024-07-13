В Башкирии пьяный мужчина «поплыл» по Белой без одежды

Мужчина, решил «поплавать» по реке Белой после изрядной дозы спиртного. Как он сам объяснил, он «уснул» прямо на лодке во время сильного дождя. Спасатели из Салавата, оказавшиеся поблизости, вытащили мужчину из реки и напоили его горячим чаем. Супруга мужчины, узнав о его «приключении», прибыла на место, чтобы забрать мужа домой.