В Башкирии ожидают вспышку COVID-19

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По данным ведомства, с начала 2024 года в Республике зарегистрировано 19 812 случаев коронавируса, что на 5 836 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Среди болеющих зарегистрировано всего семь случаев COVID-19 среди детей, из них один ребенок лечится в стационарных условиях.
— В большинстве случаев COVID-19 у детей протекает с симптомами ОРВИ. Однако бывают и осложненные формы коронавируса в виде пневмонии, — отметили в Минздраве.
Специалисты ведомства прогнозируют, что новый подъем заболеваемости ожидается в осенне-зимний период.
— Это связано с образованием новых организованных коллективов в образовательных учреждениях, а также с повышением восприимчивости к инфекционным заболеваниям в холодный период года, — резюмировали в Минздраве.