В Башкирии ожидают вспышку COVID-19

По данным ведомства, с начала 2024 года в Республике зарегистрировано 19 812 случаев коронавируса, что на 5 836 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Среди болеющих зарегистрировано всего семь случаев COVID-19 среди детей, из них один ребенок лечится в стационарных условиях.