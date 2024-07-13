mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Башкирии ожидают вспышку COVID-19

В Башкирии ожидают вспышку COVID-19

13 июля 2024, 04:35
Фото: 1MI
В Башкирии продолжается снижение заболеваемости COVID-19, но медики ожидают нового подъема в осенне-зимний период, сообщает Минздрав Башкирии.

По данным ведомства, с начала 2024 года в Республике зарегистрировано 19 812 случаев коронавируса, что на 5 836 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Среди болеющих зарегистрировано всего семь случаев COVID-19 среди детей, из них один ребенок лечится в стационарных условиях.

— В большинстве случаев COVID-19 у детей протекает с симптомами ОРВИ. Однако бывают и осложненные формы коронавируса в виде пневмонии, — отметили в Минздраве.

Специалисты ведомства прогнозируют, что новый подъем заболеваемости ожидается в осенне-зимний период.

— Это связано с образованием новых организованных коллективов в образовательных учреждениях, а также с повышением восприимчивости к инфекционным заболеваниям в холодный период года, — резюмировали в Минздраве.
Читайте также:
У 50 жителей Башкирии заподозрили наличие ракаВ Башкирии открыли секрет долголетияЗакулисье Уфимского хосписа увидят все желающие
#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Медицина#Башкортостан#Минздрав Башкортостана#Новости Башкирии#Новости Уфы#COVID-19#Заболеваемость
Подпишитесь
Все ради детей: в России продлили семейную ипотеку, но есть ньюанс
Сегодня, 04:24
В Башкирии эвакуируют детский лагерь
Вчера, 16:58
В Уфе появилась новая «Театральная» тропа
Вчера, 16:28
Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
Вчера, 07:14
Башкирию накрыл огромный град
Вчера, 06:40
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
Вчера, 10:05