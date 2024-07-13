В Башкирии начался ремонт дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы

Posted 13 июля, 12:58
Published 13 июля, 12:58
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Сейчас подрядчики выполняют фрезерование на дорожном участке около деревни Илькино Белебеевского района протяженностью 7 км. Затем дорожники планируют выполнить устройство выравнивающего слоя, обновить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины и нанести разметку. На эти работы направят в общей сложности свыше 200 млн рублей.
— Дорога Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы входит в опорную сеть нашей республики Башкортостан. Трасса обеспечивает транспортную связь множества населенных пунктов. В 2024 году в планах отремонтировать более 21 км этой дороги в Белебеевском и Туймазинском районах, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Всего в Башкортостане благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать 61,5 км опорной дорожной сети. Работы будут проводиться на 26 объектах. Все они расположены на трассах, связывающих райцентры с Уфой, а также дорогах, ведущих к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям или кластерам.