В Башкирии начался ремонт дороги Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы

Всего в Башкортостане благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать 61,5 км опорной дорожной сети. Работы будут проводиться на 26 объектах. Все они расположены на трассах, связывающих райцентры с Уфой, а также дорогах, ведущих к значимым туристическим объектам, транспортным и логистическим узлам, крупным промышленным предприятиям или кластерам.