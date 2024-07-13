Глава Башкирии рассказал о новых проектах

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Встреча, состоялась 12 июля в Центре управления регионом. Радий Хабиров подчеркнул, что Узбекистан является одним из важнейших партнеров Башкортостана, связанных общими историческими и культурными корнями. В последние годы отмечается бурный рост экономического сотрудничества, в том числе с Каракалпакстаном, где «Башкирская содовая компания» планирует организовать производство.
— Мы также видим большой интерес узбекского бизнеса к Башкортостану, — отметил Радий Хабиров.
Глава Республики подчеркнул важность образовательного и культурного взаимодействия. В числе перспективных проектов — открытие в Каракалпакстане филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа.
Аманбай Орынбаев, в свою очередь, выразил благодарность руководству Башкортостана за теплое принятие и конструктивный подход к развитию сотрудничества.
— Работа вашей управленческой команды является важным фактором в достижении наших общих целей и хорошим примером для нас, — отметил он.
В рамках взаимодействия стороны приступили к подбору площадки для создания совместного технопарка в городе Нукусе.
Оба руководителя выразили уверенность в том, что у Башкортостана и Каракалпакстана есть огромный потенциал для развития сотрудничества в сфере нефтехимии, газохимии, сельского хозяйства и туризма.
— Полагаю, что в ближайшее время мы увидим реальные результаты этой работы, — сказал Радий Хабиров.