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Глава Башкирии рассказал о новых проектах

13 июля 2024, 05:05
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Глава Башкортостана встретился с Председателем Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, чтобы обсудить перспективы развития сотрудничества между двумя регионами, сообщает пресс-служба Главы Башкортостана.

Встреча, состоялась 12 июля в Центре управления регионом. Радий Хабиров подчеркнул, что Узбекистан является одним из важнейших партнеров Башкортостана, связанных общими историческими и культурными корнями. В последние годы отмечается бурный рост экономического сотрудничества, в том числе с Каракалпакстаном, где «Башкирская содовая компания» планирует организовать производство.

— Мы также видим большой интерес узбекского бизнеса к Башкортостану, — отметил Радий Хабиров.

Глава Республики подчеркнул важность образовательного и культурного взаимодействия. В числе перспективных проектов — открытие в Каракалпакстане филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа.

Аманбай Орынбаев, в свою очередь, выразил благодарность руководству Башкортостана за теплое принятие и конструктивный подход к развитию сотрудничества.

— Работа вашей управленческой команды является важным фактором в достижении наших общих целей и хорошим примером для нас, — отметил он.

В рамках взаимодействия стороны приступили к подбору площадки для создания совместного технопарка в городе Нукусе.

Оба руководителя выразили уверенность в том, что у Башкортостана и Каракалпакстана есть огромный потенциал для развития сотрудничества в сфере нефтехимии, газохимии, сельского хозяйства и туризма.

— Полагаю, что в ближайшее время мы увидим реальные результаты этой работы, — сказал Радий Хабиров.
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