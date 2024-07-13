Экспорт из Башкирии в Туркменистан увеличился в пять раз

Posted 13 июля, 10:51
Published 13 июля, 10:51
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, внешнеторговый оборот Башкортостана и Туркменистана за данный период также продемонстрировал значительный рост — в 3,6 раза. При этом на 91,4% он состоял из экспорта нашей продукции. По данным за январь–март 2024 года основа экспортных поставок на 61,1% была представлена продукцией химической промышленности и каучука, на 37,2% продовольственными товарами и сырьем.
Также из Башкирии в Туркмению поставлялись машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. По итогам 2023 года Туркменистан занял 27 место в рейтинге стран-контрагентов региона. Это на 22 позиции выше, чем годом ранее.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента России от 21 июля 2020 г. Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
В Башкирии достижение целевого показателя планируется за счет реализации федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В частности, экспорт АПК по итогам 2023 года увеличился на 79%.
В топ-10 стран-контрагентов Башкортостана по внешнеторговому обороту в 2023 году вошли Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, ОАЭ, Латвия, Кыргызстан, Германия, Нидерланды.