Экспорт из Башкирии в Туркменистан увеличился в пять раз

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, внешнеторговый оборот Башкортостана и Туркменистана за данный период также продемонстрировал значительный рост — в 3,6 раза. При этом на 91,4% он состоял из экспорта нашей продукции. По данным за январь–март 2024 года основа экспортных поставок на 61,1% была представлена продукцией химической промышленности и каучука, на 37,2% продовольственными товарами и сырьем.