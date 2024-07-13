mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 13 июля, 10:51

Published 13 июля, 10:51

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Экспорт из Башкирии в Туркменистан увеличился в пять раз

13 июля 2024, 10:51
В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за январь–апрель текущего года экспорт республиканской продукции в Туркменистан увеличился в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргариты Болычевой, внешнеторговый оборот Башкортостана и Туркменистана за данный период также продемонстрировал значительный рост — в 3,6 раза. При этом на 91,4% он состоял из экспорта нашей продукции. По данным за январь–март 2024 года основа экспортных поставок на 61,1% была представлена продукцией химической промышленности и каучука, на 37,2% продовольственными товарами и сырьем.

Также из Башкирии в Туркмению поставлялись машиностроительная продукция, древесина и целлюлозно-бумажные изделия. По итогам 2023 года Туркменистан занял 27 место в рейтинге стран-контрагентов региона. Это на 22 позиции выше, чем годом ранее.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента России от 21 июля 2020 г. Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

В Башкирии достижение целевого показателя планируется за счет реализации федеральных проектов «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В частности, экспорт АПК по итогам 2023 года увеличился на 79%.

В топ-10 стран-контрагентов Башкортостана по внешнеторговому обороту в 2023 году вошли Китай, Турция, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, ОАЭ, Латвия, Кыргызстан, Германия, Нидерланды.

#Андрей Королев#Экономика#Касается каждого#Новости
Подпишитесь
Крупный скандал вспыхнул в государственной стоматологической клинике в Уфе
Сегодня, 07:46
В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное
Сегодня, 10:01
Проезд в Уфе вырастет в цене
Сегодня, 09:43
Уфимский студент отсудил 160% цены путевки
Сегодня, 09:21
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43
Прогноз погоды в Башкирии на середину лета дали синоптики
Сегодня, 08:43