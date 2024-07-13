Башкирия в топе по жалобам в Следком

На совещании с руководителями региональных следственных управлений Бастрыкин отметил, что в числе лидеров по количеству жалоб оказались Башкирия, Краснодарский край, Ленинградская, Московская области и Москва. Он подчеркнул важность выстраивания конструктивного диалога с населением, как в соцсетях, так и по телефону, поскольку граждане нередко обращаются к Председателю СК России, не найдя поддержки на региональном уровне.