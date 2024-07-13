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Башкирия в топе по жалобам в Следком

Башкирия в топе по жалобам в Следком

13 июля 2024, 09:13
Фото: tg: Александр Бастрыкин
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Башкирия входит в число регионов с наибольшим количеством жалоб, поступающих в ведомство, сообщает пресс-служба СКР.

На совещании с руководителями региональных следственных управлений Бастрыкин отметил, что в числе лидеров по количеству жалоб оказались Башкирия, Краснодарский край, Ленинградская, Московская области и Москва. Он подчеркнул важность выстраивания конструктивного диалога с населением, как в соцсетях, так и по телефону, поскольку граждане нередко обращаются к Председателю СК России, не найдя поддержки на региональном уровне.

— Зачастую на сообщения граждан следственные органы реагируют только после моего прямого указания, — заявил руководитель Следкома.

Так же он подчеркнул, что с первых дней работы СКР был взят курс на открытость ведомства для населения и результативность реагирования на обращения. Одним из шагов стало создание нового подразделения — Информационного центра с основной задачей обеспечения качественной коммуникации с гражданами.

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