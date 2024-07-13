Башкирия в топе по жалобам в Следком

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
На совещании с руководителями региональных следственных управлений Бастрыкин отметил, что в числе лидеров по количеству жалоб оказались Башкирия, Краснодарский край, Ленинградская, Московская области и Москва. Он подчеркнул важность выстраивания конструктивного диалога с населением, как в соцсетях, так и по телефону, поскольку граждане нередко обращаются к Председателю СК России, не найдя поддержки на региональном уровне.
— Зачастую на сообщения граждан следственные органы реагируют только после моего прямого указания, — заявил руководитель Следкома.
Так же он подчеркнул, что с первых дней работы СКР был взят курс на открытость ведомства для населения и результативность реагирования на обращения. Одним из шагов стало создание нового подразделения — Информационного центра с основной задачей обеспечения качественной коммуникации с гражданами.