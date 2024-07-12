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Затянутого в шлюзы мальчика ищет один катамаран в Башкирии

Затянутого в шлюзы мальчика ищет один катамаран в Башкирии

12 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI
В Белорецком районе Республики Башкортостан продолжают вести поиски ребёнка, которого утянул под воду речной шлюз, сообщили Mkset в региональном Госкомитете по ЧС.

Напомним, несчастный случай произошёл на реке Белой 9 июля. Компания детей отдыхала на берегу водоёма, когда один из них — семилетний мальчик — оступился и угодил в воду, ребёнка тут же стало уносить течением. В этот момент гидротехническое сооружение стало утягивать бедолагу под воду. Друзья пытались спасти приятеля, но вытащить его не сумели.

Последний выезд спасатели совершали ранним утром 12 июля. Экстренная служба задействовала автомобиль и катамаран. Поисками занимались трое водолазов. Результатов операция по-прежнему не дала — ребёнка продолжают искать.

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