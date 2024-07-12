Затянутого в шлюзы мальчика ищет один катамаран в Башкирии

Напомним, несчастный случай произошёл на реке Белой 9 июля. Компания детей отдыхала на берегу водоёма, когда один из них — семилетний мальчик — оступился и угодил в воду, ребёнка тут же стало уносить течением. В этот момент гидротехническое сооружение стало утягивать бедолагу под воду. Друзья пытались спасти приятеля, но вытащить его не сумели.