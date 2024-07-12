YouTube в России: конец эпохи или временные проблемы?

Для лучшего понимания ситуации давайте разберёмся, что такое Google Global Cache (GGC). Эта система представляет собой сеть серверов, расположенных стратегически в различных регионах, чтобы минимизировать время задержки при передаче данных. Когда пользователь запрашивает контент, такой как видео или веб-страницы, который хранится на серверах Google, запрос обрабатывается ближайшим к пользователю сервером GGC. Это значительно сокращает время загрузки, поскольку данные не нужно пересылать через большие расстояния, что особенно важно при работе с глобальными ресурсами.