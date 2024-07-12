В Уфе водитель избил девушку за обгон

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Днем 12 июля на улице Маршала Жукова в микрорайоне Сипайлово водитель Toyota Camry, пытаясь обогнать Nissan, грубо подрезал его, вызвав возмущение водителя. В ответ Nissan обогнал Camry, но это только разозлило нарушителя. Водитель Toyota Camry вышел из машины и напал на водителя Nissan и его пассажирку, которая сидела на переднем сиденье.
— Ехали все в пробке в потоке, и вот одно «Чудо» решило что он король дорог и ему надо быстрее всех, подрезал нас. Само собой нам это не понравилось, появилась возможность мы его аккуратно обогнали, ему это не понравилось, что его ставят на место, подрезал нас, вылез из своего а/м и со всей дури ударил по стеклу машины, начал оскорблять, потом вообще полез драться и угрожать, — рассказала очевидица в соцсетях.
Пресс-служба МВД по РБ подтвердила, что факт происшествия был зафиксирован в Отделе полиции №6 в результате мониторинга сети интернет. В настоящее время проводится проверка.