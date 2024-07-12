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Posted Сегодня, 15:53

Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Уфе водитель избил девушку за обгон

В Уфе водитель избил девушку за обгон

12 июля 2024, 15:53
Фото: БашДТП
Водитель иномарки устроил потасовку на дороге, выскочив из машины и напав на водителя и пассажирку другого автомобиля, сообщает очевидец в соцсетях.

Днем 12 июля на улице Маршала Жукова в микрорайоне Сипайлово водитель Toyota Camry, пытаясь обогнать Nissan, грубо подрезал его, вызвав возмущение водителя. В ответ Nissan обогнал Camry, но это только разозлило нарушителя. Водитель Toyota Camry вышел из машины и напал на водителя Nissan и его пассажирку, которая сидела на переднем сиденье.

— Ехали все в пробке в потоке, и вот одно «Чудо» решило что он король дорог и ему надо быстрее всех, подрезал нас. Само собой нам это не понравилось, появилась возможность мы его аккуратно обогнали, ему это не понравилось, что его ставят на место, подрезал нас, вылез из своего а/м и со всей дури ударил по стеклу машины, начал оскорблять, потом вообще полез драться и угрожать, — рассказала очевидица в соцсетях.

Пресс-служба МВД по РБ подтвердила, что факт происшествия был зафиксирован в Отделе полиции №6 в результате мониторинга сети интернет. В настоящее время проводится проверка.

Видео: БашДТП
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