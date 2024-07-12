В Уфе водитель избил девушку за обгон

Днем 12 июля на улице Маршала Жукова в микрорайоне Сипайлово водитель Toyota Camry, пытаясь обогнать Nissan, грубо подрезал его, вызвав возмущение водителя. В ответ Nissan обогнал Camry, но это только разозлило нарушителя. Водитель Toyota Camry вышел из машины и напал на водителя Nissan и его пассажирку, которая сидела на переднем сиденье.