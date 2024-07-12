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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Уфе появилась новая «Театральная» тропа

В Уфе появилась новая «Театральная» тропа

12 июля 2024, 16:28
Фото: Ратмир Мавлиев
Уфимцы выбрали название для новой тропы, которая станет частью проекта «Уфимское ожерелье», сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По итогам голосования, проведенного в телеграм-канале мэра, за название «Театральная» проголосовало большинство жителей города. Тропа, которая проходит от сквера им. Даяна Мурзина до Городской больницы №21, получила это название по результатам опроса.

Среди предложенных вариантов были — «Театральная», «Нур», «Генерала», «Героя», «Генеральская тропа» и «Генерала Мурзина».

Как известно, на данный момент асфальтирование тропы завершено. В ближайшее время будет проведена очистка территории от мусора и валежника, установлена навигация. Также прорабатывается вопрос с освещением.

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