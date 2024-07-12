В Уфе появилась новая «Театральная» тропа

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
По итогам голосования, проведенного в телеграм-канале мэра, за название «Театральная» проголосовало большинство жителей города. Тропа, которая проходит от сквера им. Даяна Мурзина до Городской больницы №21, получила это название по результатам опроса.
Среди предложенных вариантов были — «Театральная», «Нур», «Генерала», «Героя», «Генеральская тропа» и «Генерала Мурзина».
Как известно, на данный момент асфальтирование тропы завершено. В ближайшее время будет проведена очистка территории от мусора и валежника, установлена навигация. Также прорабатывается вопрос с освещением.