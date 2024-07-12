mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:59

Published Сегодня, 11:59

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

В Уфе нашли «говномонстров»

В Уфе нашли «говномонстров»

12 июля 2024, 11:59
Фото: vk.com / Telegram Ратмир Мавлиев
Не все жители башкирской столицы оказались в восторге от «юбилейных» арт-объектов, пишут они в соцсетях.

В начале июля мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях отчитался об очередном этапе реновации улиц города к его 450-летию. В частности, кадрами нового сквера перед кинотеатром «Родина».

Внимание пользователей соцсетей привлекли два арт-объекта в благоустроенных пространствах. Их колкие горожане уже успели заклеймить «инопланетянами» и сравнить с «существами» похуже, а некоторые и вовсе не могли поверить, что скульптуры действительно размещены в Уфе.

— Очередное нашествие говномонстров на город.
— Мать честная, Микеланджело отдыхает.
— Она ещё и не одна… Кошмар.
Деревянные бананы и пластиковые пальмы шокировали Уфу
Узнать подробнее

Впрочем, не все оказались так критичны к «произведениям искусства», особенно в контексте проекта благоустройства другой уфимской аллеи.

— Это хоть с намеком на искусство. А вот аллее на Кирова не так повезло
Читайте также:
«Всё — в плитке»: мэр Уфы рассказал о своих планахПеред администрацией Уфы вырубили вековые елиМэр Уфы дал дедлайн дорожникам
#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Чиновники#Соцсети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэрия#Юбилей Уфы#450-летие города
Подпишитесь
Клеймили железом, оказались мигрантами — что известно о жутком медресе Уфы
Сегодня, 11:09
Клеймили железом, оказались мигрантами — что известно о жутком медресе Уфы
Сегодня, 11:09
Истязаниями детей в уфимском медресе займется прокуратура
Сегодня, 11:01
Вахтовика из Башкирии искали почти год и нашли
Сегодня, 07:14
Башкирию накрыл огромный град
Сегодня, 06:40
Жительница Саратовской области стала вторым победителем акции Почта Банка
Сегодня, 10:05