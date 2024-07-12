В Уфе нашли «говномонстров»

Внимание пользователей соцсетей привлекли два арт-объекта в благоустроенных пространствах. Их колкие горожане уже успели заклеймить «инопланетянами» и сравнить с «существами» похуже, а некоторые и вовсе не могли поверить, что скульптуры действительно размещены в Уфе.