В Уфе нашли «говномонстров»

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В начале июля мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях отчитался об очередном этапе реновации улиц города к его 450-летию. В частности, кадрами нового сквера перед кинотеатром «Родина».
Внимание пользователей соцсетей привлекли два арт-объекта в благоустроенных пространствах. Их колкие горожане уже успели заклеймить «инопланетянами» и сравнить с «существами» похуже, а некоторые и вовсе не могли поверить, что скульптуры действительно размещены в Уфе.
— Очередное нашествие говномонстров на город.
— Мать честная, Микеланджело отдыхает.
— Она ещё и не одна… Кошмар.
Впрочем, не все оказались так критичны к «произведениям искусства», особенно в контексте проекта благоустройства другой уфимской аллеи.
— Это хоть с намеком на искусство. А вот аллее на Кирова не так повезло