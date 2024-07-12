Три троллейбуса перестанут ходить в Уфе

Троллейбусы № 4, 15 и 22 перестанут ходить в Уфе в субботу, 13 июля. Как сообщает мэрия Уфы, ограничение будет временным и оно связано с тем, что маршруты общественного транспорта и дистанция многодневной велогонки «Тур России» (3+) частично совпадают. Ожидается, что троллейбусы не будут работать по маршруту с 08:30 до 14:00 субботы. После прохождения этапа спортивного мероприятия транспорт вернется на линию.