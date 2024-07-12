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Published Сегодня, 07:34

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Три троллейбуса перестанут ходить в Уфе

Три троллейбуса перестанут ходить в Уфе

12 июля 2024, 07:34
Фото: 1MI
Временное ограничение в работе общественного транспорта ввели из-за спортивного мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Троллейбусы № 4, 15 и 22 перестанут ходить в Уфе в субботу, 13 июля. Как сообщает мэрия Уфы, ограничение будет временным и оно связано с тем, что маршруты общественного транспорта и дистанция многодневной велогонки «Тур России» (3+) частично совпадают. Ожидается, что троллейбусы не будут работать по маршруту с 08:30 до 14:00 субботы. После прохождения этапа спортивного мероприятия транспорт вернется на линию.

Помимо работы общественного транспорта, вносятся ограничения в движения по автомобильным дорогам в Уфе. Они подробно указаны на схеме ниже.

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