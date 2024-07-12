С начала года госкомпании закупили у малого бизнеса товаров и услуг на 4 трлн рублей

По данным главы КМСП, лидерами по объему закупок у МСП среди регионов стали Москва (объем закупок более 1670 млрд рублей), Санкт-Петербург (около 387 млрд), Республика Татарстан (225 млрд), Московская область и Свердловская область (около 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). Эти же регионы лидируют по приросту объемов заключенных договоров закупок у МСП. В Москве прирост составил более 1116 млрд рублей, в Республике Татарстан — более 175 млрд, в Санкт-Петербурге — более 163 млрд, в Московской и Свердловской областях — около 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Далее в рейтинге по этому показателю располагаются Краснодарский край (прирост более 49 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), Пермский край (более 27 млрд рублей).