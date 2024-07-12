С начала года госкомпании закупили у малого бизнеса товаров и услуг на 4 трлн рублей

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Как отметил генеральный директор Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич, по сравнению аналогичным периодом 2023 года за шесть месяцев текущего года прирост суммы закупок у МСП составил почти 1,6 трлн руб. (+62%). Численность МСП-поставщиков при этом увеличилась на 21%, а их общее количество — более чем на 25 тысяч, пишет INTERFAX.RU.
По данным главы КМСП, лидерами по объему закупок у МСП среди регионов стали Москва (объем закупок более 1670 млрд рублей), Санкт-Петербург (около 387 млрд), Республика Татарстан (225 млрд), Московская область и Свердловская область (около 199 млрд и 166 млрд рублей соответственно). Эти же регионы лидируют по приросту объемов заключенных договоров закупок у МСП. В Москве прирост составил более 1116 млрд рублей, в Республике Татарстан — более 175 млрд, в Санкт-Петербурге — более 163 млрд, в Московской и Свердловской областях — около 100 млрд и 79 млрд рублей соответственно. Далее в рейтинге по этому показателю располагаются Краснодарский край (прирост более 49 млрд рублей), Республика Башкортостан (более 38 млрд рублей), Новосибирская и Воронежская области (34 млрд и почти 28 млрд соответственно), Пермский край (более 27 млрд рублей).
По итогам шести месяцев зафиксирован резкий рост объемов договоров на закупку ряда товаров, работ и услуг. Например, по вспомогательным услугам, связанным с финансовым посредничеством и страхованием, увеличение более чем в 33 раза. Более чем в 21 раз выросли и объемы приобретаемой продукции и услуг частных домашних хозяйств. В 16 раз больше приобретено услуг по уходу с обеспечением проживания. На лидирующих позициях также услуги по трудоустройству и подбору персонала, строительные работы, финансовые услуги и услуги в области культуры.
В компании отметили, что в числе крупнейших заказчиков по объему закупок у МСП-поставщиков по итогам первых шести месяцев текущего года — РЖД, особая экономическая зона «Алабуга», «Аэрофлот», Сбербанк, «Россети Московский регион».
В соответствии с федеральным законом №223-ФЗ компании с государственным участием обязаны в течение года совершать не менее 25% закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Контроль за исполнением квот осуществляют КМСП и органы власти субъектов. Объем закупок у МСП включен в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.