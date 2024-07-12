Погода в Башкирии на выходных неприятно удивит

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По данным синоптиков, 13–14 июля ожидается умеренный ветер северного и северо-восточного направлений, местами с сильными порывами. В некоторых частях региона ожидаются грозы, град и кратковременные дожди.
Температура воздуха в субботу, 13 июля, составит +11°С… +16°С в ночном время, днём же столбик термометра окажется на отметках +21°С… +26°С.
В воскресенье, 14 июля, ночью обещают +12°С… +17°С, днём потеплеет до +22°С… +27°С.