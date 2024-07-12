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Мэр Нефтекамска отправился косить газон

Мэр Нефтекамска отправился косить газон

12 июля 2024, 09:09
Фото градоначальника с субботника вызвало бурную реакцию у пользователей соцсетей.

Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов вышел на субботник. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсетях, поделившись фото в рабочей одежде и с триммером для газона в руках.

По его словам на субботник он вышел вместе с коллегами из городской администрации. В течение дня они занимались покраской ограждений и косили газон в парках и скверах.

Фото: Эльдар Валидов/VK.com

Фото вызвало положительную реакцию среди подписчиков градоначальника.

— Молодец! Хороший пример для других!!! — пишет Рашида Ч.
— Красавчик мэр. Приятно смотреть на чистый и ухоженный город, — Рустам М.

Однако нашлись пользователи, которые, воспользовавшись случаем, решили указать мэру на проблемы, с которыми сталкиваются жители города, и поделится недовольством по тем или иным поводам.

— Где дороги? Во дворы зайди по всему городу, 21 век дороги убитые. Где бабки, с населения же стрижёте? — задается вопросами Рами В.
— Раньше по улицам в назначенный день и время ходила мусорка. Все были довольны, — пишет Руслан Я.
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