Мэр Нефтекамска отправился косить газон

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Мэр Нефтекамска Эльдар Валидов вышел на субботник. Об этом он рассказал своим подписчикам в соцсетях, поделившись фото в рабочей одежде и с триммером для газона в руках.
По его словам на субботник он вышел вместе с коллегами из городской администрации. В течение дня они занимались покраской ограждений и косили газон в парках и скверах.
Фото вызвало положительную реакцию среди подписчиков градоначальника.
— Молодец! Хороший пример для других!!! — пишет Рашида Ч.
— Красавчик мэр. Приятно смотреть на чистый и ухоженный город, — Рустам М.
Однако нашлись пользователи, которые, воспользовавшись случаем, решили указать мэру на проблемы, с которыми сталкиваются жители города, и поделится недовольством по тем или иным поводам.
— Где дороги? Во дворы зайди по всему городу, 21 век дороги убитые. Где бабки, с населения же стрижёте? — задается вопросами Рами В.
— Раньше по улицам в назначенный день и время ходила мусорка. Все были довольны, — пишет Руслан Я.