Медресе в Уфе — тюрьма и пыточная

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В медресе, организованном двумя гражданами Таджикистана, содержались шестнадцать детей. По данным МВД, обучались у них дети нелегальных мигрантов. В качестве методов воспитания «наставники» прибегали к жестоким побоям, клеймили детей железом и били резиновыми дубинками. Самое страшное, что им удалось выжечь лицо самому младшему из подопечных — четырехлетней ребенку.
В результате проведенной операции двоих причастных к преступлению задержали. Родителей потерпевших пока найти не удалось.
Уфимцы были потрясены деталями этого ужасного происшествия. Местные жители выразили своё возмущение по поводу произошедшего. Некоторые из них поделились своими комментариями.
— Бедные дети, были как в тюрьме. Я надеюсь, что их с помощью психологов удастся избавить от последствий этих жестоких издевательств.
— Куда смотрели родители? Если их детей так мучили.
— Кого они хотели воспитывать такими методами? Это бесчеловечно, похоже на концлагерь.
— Видимо есть такие родители, которым совершенно безразлично то, где, в каких условиях и кем обучаются их дети, — комментируют люди в соцсетях.
Ранее Mkset сообщал, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура уже поставила расследование на особый контроль.