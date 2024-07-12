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Медресе в Уфе — тюрьма и пыточная

Медресе в Уфе — тюрьма и пыточная

12 июля 2024, 14:11
Фото: Vk.ru
В столице Башкирии было обнаружено нелегальное медресе, в котором детей подвергали жестоким пыткам и издевательствам. Как уфимцы отреагировали на эту новость?

В медресе, организованном двумя гражданами Таджикистана, содержались шестнадцать детей. По данным МВД, обучались у них дети нелегальных мигрантов. В качестве методов воспитания «наставники» прибегали к жестоким побоям, клеймили детей железом и били резиновыми дубинками. Самое страшное, что им удалось выжечь лицо самому младшему из подопечных — четырехлетней ребенку.

В результате проведенной операции двоих причастных к преступлению задержали. Родителей потерпевших пока найти не удалось.

Уфимцы были потрясены деталями этого ужасного происшествия. Местные жители выразили своё возмущение по поводу произошедшего. Некоторые из них поделились своими комментариями.

— Бедные дети, были как в тюрьме. Я надеюсь, что их с помощью психологов удастся избавить от последствий этих жестоких издевательств.
— Куда смотрели родители? Если их детей так мучили.
— Кого они хотели воспитывать такими методами? Это бесчеловечно, похоже на концлагерь.
— Видимо есть такие родители, которым совершенно безразлично то, где, в каких условиях и кем обучаются их дети, — комментируют люди в соцсетях.

Ранее Mkset сообщал, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура уже поставила расследование на особый контроль.

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