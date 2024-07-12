Медресе в Уфе — тюрьма и пыточная

В медресе, организованном двумя гражданами Таджикистана, содержались шестнадцать детей. По данным МВД, обучались у них дети нелегальных мигрантов. В качестве методов воспитания «наставники» прибегали к жестоким побоям, клеймили детей железом и били резиновыми дубинками. Самое страшное, что им удалось выжечь лицо самому младшему из подопечных — четырехлетней ребенку.