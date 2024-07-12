Клеймили железом, оказались мигрантами — что известно о жутком медресе Уфы

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В настоящий момент известно, что за организацией незаконного религиозного учреждения стоят как минимум двое гастарбайтеров — выходцев из Таджикистана. По данным МВД, обучались у них дети нелегальных мигрантов.
В качестве методов воспитания «наставники» прибегали к жестоким побоям. Источники инсайдерских Telegram-каналов пишут, что в учреждении клеймили детей железом, били учеников резиновыми дубинками и выжгли лицо самому младшему четырёхлетнему воспитаннику — это лишь то, что уже удалось выяснить. Какие ещё ужасы творили фанатики с несовершеннолетними — продолжают выяснять.
По данным источника Mkset, детей в медресе наказывали за самые малые провинности.
— Подростков заставляли учить наизусть Коран и за каждую запинку или ошибку их могли бить по ягодицам металлическим прутом, куском арматуры. Еще одной пыткой было то, что детей внезапно будили ночью и заставляли наизусть говорить ту или иную суру, если ребенок ошибался или запутывался, его обливали ледяной водой и оставляли так лежать до утра. Самой жестокой пыткой было прижигание каленым железом за провинность в бытовом плане. Детям также запрещали смотреть телевизор, читать журналы и газеты, забирали у них смартфоны, — рассказал источник Медиакорсети в правоохранительных органах.
Медресе-тюрьме долгое время удавалось оставаться незамеченным благодаря конспирации. Чтобы соседи не слышали криков детей, ребят водили по съёмным квартирам на окраинах города. В конце концов, одному из подопечных удалось вырваться и рассказать обо всём прохожим. Те, в свою очередь, позвонили в 112.
Двоих причастных к преступлению уже задержали. Известно, что одного из фигурантов схватили, когда тот подъехал к месту на такси. Вместе с мучителями оказался задержан и шофёр — тоже выходец из Таджикистана.
— Я сам студент и подрабатываю на такси. Вечером был у меня клиент, я его отвёз, оказывается его там ждали. Меня тоже вместе с ним забрали, отвезли в отделение полиции. Там ночевали, утром допросили и отпустили меня, — поделился таксист.
Детей из плена также освободили. Ребята в данный момент размещены в социальных учреждениях, родителей потерпевших пока найти не удалось. Уже известно, что они тоже нелегалы.
Ранее Mkset сообщал, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура уже поставила расследование на особый контроль.