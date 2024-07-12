Клеймили железом, оказались мигрантами — что известно о жутком медресе Уфы

В качестве методов воспитания «наставники» прибегали к жестоким побоям. Источники инсайдерских Telegram-каналов пишут, что в учреждении клеймили детей железом, били учеников резиновыми дубинками и выжгли лицо самому младшему четырёхлетнему воспитаннику — это лишь то, что уже удалось выяснить. Какие ещё ужасы творили фанатики с несовершеннолетними — продолжают выяснять.