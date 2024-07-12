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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Хабиров открыл институт в Уфе

Хабиров открыл институт в Уфе

12 июля 2024, 11:06
Фото: Радий Хабиров
Новое учреждение будет ориентировано на фундаментальную медицину, сообщил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Институт фундаментальной медицины открыли в Башгосмедуниверситете в Уфе в пятницу, 12 июля. Церемония проходила при участии главы Башкирии Радия Хабирова. Для участников открытия Института провели экскурсию по лабораториям. Руководитель региона подробно рассказал о новом учреждении в своем Telegram-канале. В своём посте Радий Хабиров рассказал о направлениях и перспективах работы нового института в Уфе.

В основу нового Института фундаментальной медицины БГМУ легли шесть научных лабораторий. В том числе, биопринтинга и клеточных культур.

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