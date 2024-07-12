Хабиров открыл институт в Уфе

Институт фундаментальной медицины открыли в Башгосмедуниверситете в Уфе в пятницу, 12 июля. Церемония проходила при участии главы Башкирии Радия Хабирова. Для участников открытия Института провели экскурсию по лабораториям. Руководитель региона подробно рассказал о новом учреждении в своем Telegram-канале. В своём посте Радий Хабиров рассказал о направлениях и перспективах работы нового института в Уфе.